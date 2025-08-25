قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مادة البرمجة أبرزها|ماذا سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا العام المقبل؟

البكالوريا المصرية
ياسمين بدوي

ماذا سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي في البكالوريا المصرية العام المقبل ؟ .. سؤال يشغل بال طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن المواد التي سيدرسها طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بنظام البكالوريا المصرية في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا المصرية سوف يدرسوا 6 مواد أساسية مضافة للمجموع وهي :

- اللغة العربية 
-التاريخ المصري
-الرياضيات
-العلوم المتكاملة
- الفلسفة والمنطق
- اللغة الأجنبية الأولى

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا المصرية في العام الدراسي الجديد ، سوف يدرسوا 3 مواد غير مضافة للمجموع وهي :

- التربية الدينية (وتكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70%)
-اللغة الأجنبية الثانية
-البرمجة وعلوم الحاسب

موعد تطبيق البكالوريا المصرية في المدارس

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أنه قد تقرر بدء تطبيق البكالوريا المصرية إختياريا على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

 

التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، كل ما تم تداوله حول إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية، مؤكدة أنه أمر عاري تماما عن الصحة

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أكدنا مرارا على أن القانون يكفل للطالب حق الإختيار بين نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وينحصر دور المدرسة في التوعية وتوضيح تفاصيل كل نظام على أن يختار الطالب النظام المناسب له.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث في نظام البكالوريا المصرية 6 مواد فقط بالإضافة لمادة الدين خارج المجموع ، أما في الثانوية العامة عدد المواد في الصفين الثاني والثالث 11 مادة بالإضافة للمواد خارج المجموع 
 

المدارس جاهزة لبدء تطبيق البكالوريا المصرية

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام البكالوريا المصرية ، موضحًا أن المدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، وذلك استنادًا إلى ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية. 

التعليم تنفي شائعة تخصيص مدارس للبكالوريا وأخرى للثانوية العامة

كما نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله  بشأن تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية ومدارس لشهادة الثانوية العامة  ،مؤكاً أنه أمر غير صحيح مطلقا وغير قانوني ، ولا توجد أي قرارات أو توجهات من الوزارة بهذا الشأن.

البكالوريا المصرية البكالوريا طلاب الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي العام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم

