رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
إنجاز جديد.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

واصل النجم المصري محمد صلاح، كتابة فصول جديدة في مسيرته المذهلة مع كرة القدم العالمية، بعدما حل في المركز السادس ضمن قائمة أعظم 50 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب التصنيف الذي نشرته شبكة lentedesportiva العالمية.

سادس أعظم لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

واستطاع قائد منتخب مصر أن يفرض اسمه بقوة بين نخبة من أساطير "البريميرليج"، متفوقا على نجوم كبار مروا بتاريخ البطولة، مثل روي كين وفرانك لامبارد وهاري كين وستيفن جيرارد وسيرجيو أغويرو وديفيد بيكهام، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في العصر الحديث.

وجاء ترتيب الستة الأوائل في القائمة على النحو التالي:

1. تييري هنري
2. كريستيانو رونالدو
3. واين روني
4. آلان شيرر
5. كيفين دي بروين
6. محمد صلاح

صلاح ماكينة الأرقام القياسية الإفريقية

لم يتوقف تألق محمد صلاح عند حدود الدوري الإنجليزي، بل امتد ليحفر اسمه في تاريخ الكرة الإفريقية، بعد أن أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا.

وجاء ذلك عقب تسجيله هدفا جديدا في شباك منتخب جيبوتي خلال الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تقام منافساتها حاليا بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ورفع "الفرعون المصري" رصيده إلى 19 هدفا في مشواره بتصفيات المونديال، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم كل من إسلام سليماني (18 هدفا في 37 مباراة)، وديدييه دروغبا (18 هدفا في 47 مباراة)، وصامويل إيتو وموموني داغانو اللذين أحرزا العدد ذاته في 44 مباراة لكل منهما.

أرقام استثنائية بقميص الفراعنة

الهدف الذي وقعه صلاح في الدقيقة الـ14 أمام جيبوتي لم يكن مجرد رقم جديد في مسيرته، بل حمل دلالات تاريخية، إذ رفع به رصيده إلى 60 هدفا بقميص منتخب مصر، ليواصل ملاحقة حسام حسن، متصدر قائمة هدافي المنتخب عبر التاريخ بـ68 هدفا.

كما عزز نجم ليفربول صدارته لقائمة أفضل هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 19 هدفا، متفوقا بخمسة أهداف على النجم المعتزل محمد أبو تريكة صاحب الـ14 هدفا.

وفي التصفيات الحالية تحديدا، أحرز صلاح ثمانية أهداف، ليتقاسم صدارة الهدافين مع دينيس بوانجا نجم منتخب الغابون.

النجم المصري محمد صلاح كرة القدم العالمية الدوري الإنجليزي الممتاز الكرة الإفريقية

