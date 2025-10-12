قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير

رباب الهواري

فرض محمد صلاح نفسه كأيقونة كروية خالدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا حدود ليفربول ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ المسابقة. فقد حقق النجم المصري أربعة أحذية ذهبية، وتُوّج بلقبين كبيرين، وترك أثرًا يتخطى حدود الإحصاءات ليمنحه لقب “الملك المصري” عن جدارة.

تصنيف عالمي يضعه بين الكبار

في تصنيف شامل أعدته شبكة LenteDeportiva لأعظم 50 لاعبًا في تاريخ البريميرليج، حل محمد صلاح ضمن أفضل ستة لاعبين على الإطلاق، متفوقًا على أسماء تاريخية مثل بول سكولز وستيفن جيرارد. هذا الترتيب جاء تقديرًا لإنجازاته الفردية وتأثيره الساحق منذ عودته إلى إنجلترا بقميص ليفربول.

هنري المتصدر ورونالدو وصلاح في النخبة

تصدَّر الفرنسي تييري هنري القائمة كأكثر اللاعبين اكتمالًا في تاريخ الدوري، بفضل مزيجه الفريد بين القوة والسرعة والذكاء التهديفي.
وجاء بعده البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نقل البريميرليج إلى العالمية خلال حقبته مع مانشستر يونايتد، ثم الإنجليزي واين روني الذي حل ثالثًا بصفته قائدًا استثنائيًا ومهاجمًا متكاملًا.

العشرة الأوائل في قائمة الأساطير

ضمّت قائمة العشرة الأوائل مزيجًا من الهدافين وصنّاع اللعب والقادة التاريخيين، وجاء ترتيبهم كالتالي:
    1.    تييري هنري – أرسنال
    2.    كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد
    3.    واين روني – مانشستر يونايتد
    4.    آلان شيرر – نيوكاسل يونايتد
    5.    كيفن دي بروين – مانشستر سيتي
    6.    محمد صلاح – ليفربول
    7.    روي كين – مانشستر يونايتد
    8.    فرانك لامبارد – تشيلسي
    9.    هاري كين – توتنهام
    10.    إريك كانتونا – مانشستر يونايتد

بصمة عربية وإفريقية خالدة

وجود محمد صلاح في المركز السادس جعله أول لاعب عربي وإفريقي يُصنَّف ضمن هذه النخبة، ليثبت أن تأثيره تجاوز حدود القارة واللغة والنادي.
كما شملت القائمة أسماء تركت إرثًا لا يُمحى مثل يايا توريه، ديدييه دروجبا، إدين هازارد، ديفيد بيكهام وسيسك فابريجاس، ممن أسهموا في صناعة تاريخ الدوري الأقوى في العالم

