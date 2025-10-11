قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
التونسي رشاد العرفاوي: محمد صلاح أسطورة عالمية

ياسمين تيسير

قال التونسي رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة الحالي والإفريقي والترجي التونسيان السابق، إن محمد صلاح هو أسطورة مصرية عالمية، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به وأنه كان يستحق التتويج بالكرة الذهبية عدة مرات، وأنه كعربي فخور بتواجد لاعب عربي في قائمة الأفضل في العالم.

وتابع "العرفاوي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ارتداء قميص منتخب تونس هو أهم أهدافي حاليًا، أحاول في كل مباراة تقديم أفضل مستوى وتحقيق أرقام قوية وهذا هو المطلوب مني والباقي على الله.

وأضاف لاعب غزل المحلة الحالي: منتخب تونس قادر على كتابة تاريخ عربي جديد في كأس العالم 2026، منتخب الفراعنة ونسور قرطاج قادران بما يملكان من أسماء كبيرة على التأهل للدور الثاني وتشريف العرب.

وواصل لاعب الإفريقي والترجي التونسيان السابق: لاعبو غزل المحلة هم الأفضل في الدوري حاليًا، والثنائي بن رمضان ودغموم هما الأفضل على مستوى الأجانب، مضيفًا: ليست هناك مفاجأت في الدوري هذا الموسم، واللقب لن يخرج بين الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي، والأجدر هو من سيتوج باللقب.

واختتم التونسي رشاد العرفاوي حديثه: الأهلي والزمالك متساويان في كل شيء بتونس مثل الإفريقي والترجي، والجماهير والإدارات المحترفة كلمة السر في التفوق، مضيفًا: سعيد بتواجدي هنا، كل شيء رائع، مصر وتونس بلد واحد.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

الإفتاء: التعامل مع الآخرين بتقدير واحترام هو محك التدينِ الصحيح

هل المرض يجيز للشخص ترك الصلاة.. أمين الفتوى يجيب

اليوم العالمي للفتاة.. الأزهر: حسن تربية البنات وصية نبوية وسبب لصحبته بالجنة

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

