التونسي رشاد العرفاوي: محمد صلاح أسطورة عالمية

قال التونسي رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة الحالي والإفريقي والترجي التونسيان السابق، إن محمد صلاح هو أسطورة مصرية عالمية، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به وأنه كان يستحق التتويج بالكرة الذهبية عدة مرات، وأنه كعربي فخور بتواجد لاعب عربي في قائمة الأفضل في العالم.

وتابع "العرفاوي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ارتداء قميص منتخب تونس هو أهم أهدافي حاليًا، أحاول في كل مباراة تقديم أفضل مستوى وتحقيق أرقام قوية وهذا هو المطلوب مني والباقي على الله.

وأضاف لاعب غزل المحلة الحالي: منتخب تونس قادر على كتابة تاريخ عربي جديد في كأس العالم 2026، منتخب الفراعنة ونسور قرطاج قادران بما يملكان من أسماء كبيرة على التأهل للدور الثاني وتشريف العرب.

وواصل لاعب الإفريقي والترجي التونسيان السابق: لاعبو غزل المحلة هم الأفضل في الدوري حاليًا، والثنائي بن رمضان ودغموم هما الأفضل على مستوى الأجانب، مضيفًا: ليست هناك مفاجأت في الدوري هذا الموسم، واللقب لن يخرج بين الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي، والأجدر هو من سيتوج باللقب.

واختتم التونسي رشاد العرفاوي حديثه: الأهلي والزمالك متساويان في كل شيء بتونس مثل الإفريقي والترجي، والجماهير والإدارات المحترفة كلمة السر في التفوق، مضيفًا: سعيد بتواجدي هنا، كل شيء رائع، مصر وتونس بلد واحد.