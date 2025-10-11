13 ميدالية.. وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبطال وبطلات منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، بعد تألقهم اللافت في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة في القارة الإفريقية، بتحقيق 13 ميدالية متنوعة في منافسات الناشئين والناشئات.

وحقق أبطال مصر خلال يومين من المنافسات 3 ميداليات ذهبية و8 فضيات و2 برونزية، بعد أداء مميز في مختلف الأوزان، عكس قوة الإعداد وجدية المنافسة من أبناء مصر.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب محمد عبدالمغيث (وزن 54 كجم)، وعبدالرحمن الدسوقي (وزن 59 كجم)، وحبيبة أحمد (وزن 79 كجم). فيما أحرز الفضيات كل من سلمى يحيى وتُقى حسين (وزن 50 كجم)، محمد عبده (وزن 54 كجم)، ساهر مصطفى (وزن 65 كجم)، محمود صبحي (وزن 88 كجم)، عمّار أبو زيد وأحمد مؤمن (فوق 107 كجم)، ورضوى عبدالمحسن (وزن 61 كجم).

أما البرونزيتان فكانتا من نصيب شهد سمير (وزن 41 كجم) ومحسن سالم (وزن 54 كجم).

وتختتم منافسات الناشئين والناشئات اليوم، على أن تنطلق منافسات الكبار السبت وتستمر حتى الجمعة المقبل الموافق 17 أكتوبر، تليها منافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط يوم السبت المقبل.

وشهدت بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة في القارة الإفريقية،، التي افتُتحت أمس الجمعة بالعاصمة الإدارية، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

ويشارك في البطولة 54 لاعباً ولاعبة من مصر (21 في فئة الناشئين والناشئات، و33 في فئة الكبار)، إلى جانب 72 دولة من مختلف قارات العالم، في حدث رياضي عالمي يعكس مكانة مصر الريادية في استضافة البطولات الدولية البارالمبية.