وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
عقب تصريح موت الزمالك.. خالد بيومي يوجه رسالة قوية إلى حسام المندوه

وجه الناقد الرياضي خالد بيومي، رسالة لحسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك بعد تصريحاته الأخيرة بشأن القلعة البيضاء.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي على إكس: “حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أحد أبرز الأندية العربية والأفريقية، صرح بأن نادي الزمالك كان في حالة حرجة وأصبح في عداد الموتي”.

وطرح تساؤلا: "أولًا: ما هي مسؤولياتك في النادي؟، ثانيًا: ما هي الإجراءات التي اتخذتها للانقاذ منذ توليكم المنصب؟، ثالثًا: هل انت واعي للاسم الزمالك وتاريخه".

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، أمين صندوق نادي الزمالك، أن تصريحاته حول الوضع الخطير الذي يمر به نادي الزمالك الآن، إنما جاءت حتى يتحمل الجميع مسئولياتهم تجاه القلعة البيضاء قبل فوات الأوان.

وقال المندوه: لابد أن يجرى التعامل مع نادي الزمالك باعتباره واحدا من أدوات الدولة في القوة الناعمة باعتباره ناديا تاريخيا قام بأدوار وطنية لا يمكن إغفالها أو التقليل منها وهو ما يفرض على الجميع التحرك الآن قبل الغد؛ إذ إن انهيار الزمالك يعني انهيار منظومة رياضية وطنية لها أهميتها.

وأضاف: علينا أن ندق ناقوس الخطر بعد أن لاحظنا أن التحرك الواجب ليس على مستوى الأزمة التي تحاصر النادي خصوصًا وأن محاولات إنقاذ الوضع الراهن للنادي غير واضحة المعالم في وقت يحتاج فيه الزمالك إلى كل دور من الأطراف الفاعلة على مستوى العمل الرياضي القومي من أجل الخروج من هذه الأزمة.

وأوضح المندوه: لدينا أزمة خانقة تكاد تتسبب في إيقاف مسيرة النادي وتعطل قيامه بدوره الوطني وتلقي به في متاهة لا يعلم إلا الله مداها، وهو أمر يفرض على الجميع التحرك الآن دون تباطؤ أو تأخير حرصًا على مؤسسة رياضية لها تاريخ عريق في كافة أوجه الحياة، وقامت بأدوار وطنية يعلمها الجميع.

وأشار المندوه ، إلى أن تصريحاته اتسمت بالصراحة التامة التي تتوافق مع الوضع الراهن للقلعة البيضاء وهو أمر لابد منه دون مواربة أو مجاملة أو انتقاء ألفاظ، إذ إن ما يتعرض له النادي فاق الحدود وأصبح في دائرة الخطر الحقيقي، مؤكدًا أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قام بدور جبار منذ توليه المسئولية ورغم كل الأزمات التي واجهها نجح في الفوز بخمس بطولات في كرة القدم العام الماضي.

