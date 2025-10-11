قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
التونسي رشاد العرفاوي: مبارياتنا مع الأهلي والزمالك "عرس كروي"

كشف التونسي رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة الحالي والإفريقي والترجي التونسيان السابق، عن تفاصيل مثيرة تخص مباريات زعيم الفلاحين ضد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن المباريات والأجواء تكون مختلفة والجماهير متحمسة، بخلاف الاهتمام الإعلامي الكبير، المباريات تكون ممتعة كرويًا لأقصى درجة.

وتابع "العرفاوي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نلعب كل مباراة من أجل تحقيق الفوز مهما كان اسم المنافس، ولو لم يتحقق الانتصار لا يجب أن نخسر، كل نقطة يجب أن نقاتل عليها من أجل تحقيق الهدف بالتواجد ضمن السبعة الكبار.

وأضاف لاعب غزل المحلة الحالي: مباراة الأهلي كانت في المحلة بعكس مباراة الزمالك في الإسماعيلية، كل شيء كان مختلفًا، المباراة كانت أشبه بعرس كروي كبير، الجميع مستمتع بما يحدث في أرض الملعب، المباراتان كانتا الأفضل للمحلة في دوري هذا الموسم.

وواصل لاعب الإفريقي والترجي التونسيان السابق: كابتن علاء عبد العال يعمل بشكل تكتيكي قوي، وبشكل هجومي قوي أيضًا، نحن لا ندافع فقط، الهجوم الجيد يتطلب دفاعًا جيدًا، لكن وضعية المباريات كثيرًا ما تحكمك، لدينا لاعبين كثيرين صغار في السن، وعندما يكتسبون خبرات وثقة أكثر سترون كرة هجومية أفضل.

واختتم التونسي رشاد العرفاوي حديثه: في المباريات الكبيرة أمام الأهلي والزمالك تكون الاستعدادات والتجهيزات مختلفة، التركيز والتحضير أقوى وأكبر، الكابتن علاء عبد العال يحاول تخفيف الضغوط علينا وإدخالنا في الأجواء ويطالبنا بالاستمتاع بكرة القدم.

