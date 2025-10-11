التونسي رشاد العرفاوي: مبارياتنا مع الأهلي والزمالك "عرس كروي"

كشف التونسي رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة الحالي والإفريقي والترجي التونسيان السابق، عن تفاصيل مثيرة تخص مباريات زعيم الفلاحين ضد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن المباريات والأجواء تكون مختلفة والجماهير متحمسة، بخلاف الاهتمام الإعلامي الكبير، المباريات تكون ممتعة كرويًا لأقصى درجة.

وتابع "العرفاوي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نلعب كل مباراة من أجل تحقيق الفوز مهما كان اسم المنافس، ولو لم يتحقق الانتصار لا يجب أن نخسر، كل نقطة يجب أن نقاتل عليها من أجل تحقيق الهدف بالتواجد ضمن السبعة الكبار.

وأضاف لاعب غزل المحلة الحالي: مباراة الأهلي كانت في المحلة بعكس مباراة الزمالك في الإسماعيلية، كل شيء كان مختلفًا، المباراة كانت أشبه بعرس كروي كبير، الجميع مستمتع بما يحدث في أرض الملعب، المباراتان كانتا الأفضل للمحلة في دوري هذا الموسم.

وواصل لاعب الإفريقي والترجي التونسيان السابق: كابتن علاء عبد العال يعمل بشكل تكتيكي قوي، وبشكل هجومي قوي أيضًا، نحن لا ندافع فقط، الهجوم الجيد يتطلب دفاعًا جيدًا، لكن وضعية المباريات كثيرًا ما تحكمك، لدينا لاعبين كثيرين صغار في السن، وعندما يكتسبون خبرات وثقة أكثر سترون كرة هجومية أفضل.

واختتم التونسي رشاد العرفاوي حديثه: في المباريات الكبيرة أمام الأهلي والزمالك تكون الاستعدادات والتجهيزات مختلفة، التركيز والتحضير أقوى وأكبر، الكابتن علاء عبد العال يحاول تخفيف الضغوط علينا وإدخالنا في الأجواء ويطالبنا بالاستمتاع بكرة القدم.