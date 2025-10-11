قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي

واصلت قائمة محمود الخطيب، جولاتها الانتخابية في فروع النادي، مع بدء العد التنازلي، لإجراء الانتخابات التي من المقرر أن تجرى يوم 31 أكتوبر الجاري.
وحرص أعضاء القائمة على التواجد بين أعضاء الجمعية العمومية في مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر خلال الساعات الماضية، على أن تستمر الجولات في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، في إطار التأكيد على البرنامج الطموح للقائمة، والذي يهدف الى استكمال مسيرة النجاحات والإنجازات، والعمل على استمرار ريادة الأهلي في كل الملفات.
وتضم القائمة كل من: محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن كل من : طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال، وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.