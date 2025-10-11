قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي

واصلت قائمة محمود الخطيب، جولاتها الانتخابية في فروع النادي، مع بدء العد التنازلي، لإجراء ‏الانتخابات التي من المقرر أن تجرى يوم 31 أكتوبر الجاري.‏

وحرص أعضاء القائمة على التواجد بين أعضاء الجمعية العمومية في مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر ‏خلال الساعات الماضية، على أن تستمر الجولات في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، في إطار التأكيد ‏على البرنامج الطموح للقائمة، والذي يهدف الى استكمال مسيرة النجاحات والإنجازات، والعمل على ‏استمرار ريادة الأهلي في كل الملفات.‏

وتضم القائمة كل من: محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، ‏وللعضوية فوق السن كل من : طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ ‏وأحمد حسام عوض وحازم هلال، وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.‏