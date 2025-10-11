قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
المندوه: تصريحاتي حول وضع الزمالك جاءت لتحمل الجميع مسئولياته قبل فوات الأوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي

قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالاهلي
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالاهلي
عبد الحكيم أبو علم

واصلت قائمة محمود الخطيب، جولاتها الانتخابية في فروع النادي، مع بدء العد التنازلي، لإجراء ‏الانتخابات التي من المقرر أن تجرى يوم 31 أكتوبر الجاري.‏

وحرص أعضاء القائمة على التواجد بين أعضاء الجمعية العمومية في مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر ‏خلال الساعات الماضية، على أن تستمر الجولات في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، في إطار التأكيد ‏على البرنامج الطموح للقائمة، والذي يهدف الى استكمال مسيرة النجاحات والإنجازات، والعمل على ‏استمرار ريادة الأهلي في كل الملفات.‏

وتضم القائمة كل من: محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، ‏وللعضوية فوق السن كل من : طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ ‏وأحمد حسام عوض وحازم هلال، وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.‏

انتخابات الأهلي الأهلي قائمة محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

ترشيحاتنا

المتهم

"الداخلية" تكشف تفاصيل التعدى على صيدلى بالجيزة

المتهمين

27 أكتوبر .. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 11شخصا في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد