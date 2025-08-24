قبل بدء الدراسة| أسئلة وإجابات تشرح تفاصيل البكالوريا المصرية "موادها وامتحاناتها ورسومها"

مازال طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم يبحثون عن تفاصيل تشرح نظام البكالوريا المصرية ، تمهيدا لإتخاذ القرار النهائي بشأن اختيار نظام الدراسة في العام الدراسي الجديد بين الثانوية العامة و البكالوريا المصرية

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أسئلة وإجابات تشرح كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا المصرية

ما هو موعد بدء تطبيق البكالوريا المصرية في المدارس ؟

يبدأ تطبيق نظام البكالوريا المصرية على طلاب الصف الاول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

كم عدد سنوات الدراسة في البكالوريا المصرية ؟

تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا المصرية 3 سنوت يمنح الطالب بعد اتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة



هل نظام البكالوريا المصرية إجباري على طلاب الصف الأول الثانوي في العام القادم ؟

لا .. حيث نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي صدور أي قرارات تنص على إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة أو العكس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطالب من حقه قانونا اختيار النظام المناسب له

كم عدد المواد الدراسية في نظام البكالوريا المصرية ؟

عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث في نظام البكالوريا المصرية 6 مواد فقط بالإضافة لمادة الدين خارج المجموع

ماذا يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا المصرية ؟

يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي ، 6 مواد أساسية وهي : ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة- اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد غير مضافة للمجموع وهي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب) ، وتكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70%

ماذا يدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي في البكالوريا المصرية ؟

- يدرس الطالب 3 مواد أساسية هي ( اللغة العربية - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى ) .. ويختار الطالب مادة واحدة من المواد التخصصية الاتية :

- الطب وعلوم الحياة : الرياضيات أو الفيزياء

- الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة

- الأعمال : المحاسبة أو إدارة الأعمال

- الآداب والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية

ماذا يدرس الطالب في الصف الثالث الثانوي في البكالوريا المصرية ؟

- يدرس الطالب التربية الدينية مادة خارج المجموع في جميع التخصصات والنجاح فيها من 70%

- المواد التخصصية :

*الطب وعلوم الحياة : الاحياء (مستوى متقدم) + الكيمياء مستوى متقدم

* الهندسة وعلوم الحاسب: الرياضيات مستوى متقدم + الفيزياء مستوى متقدم

* الأعمال : الاقتصاد مستوى متقدم + الرياضيات

*الاداب والفنون : جغرافيا مستوى متقدم + إحصاء

هل فعلا مواد البكالوريا المصرية أصعب من مواد الثانوية العامة ؟

لا ، فالمواد الدراسية للصف الأول الثانوي تعد هي نفس المواد الدراسية في النظامين (البكالوريا المصرية والثانوية العامة)، أما فيما يتعلق بالصفين الثاني والثالث الثانوي فتعد نفس المناهج التي تخضع لإطار عام ثابت عدا بعض الاختلافات البسيطة في مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية والتي لا تتجاوز نسبتها ٢٠٪؜.



هل سيتيح نظام البكالوريا المصرية إمكانية “التحسين” ؟

نعم ، فنظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصا للتحسين متمثلة في فرص امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث ، فهناك فرصتين في كل عام دراسي في مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي ، وفي يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي

وتحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ، وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة ، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها

هل يجوز التحويل من أو إلى البكالوريا المصرية أثناء الدراسة ؟

لا يجوز التحويل من نظام البكالوريا المصرية أو التحويل إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة

ما هي رسوم دخول امتحانات البكالوريا المصرية ؟

في البكالوريا المصرية .. يكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانا ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة ، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بزيادة هذا الحد تدريجيا على ألا يتجاوز مجموع الرسوم 400 جنيه للمادة الواحدة





ما حقيقة حرمان خريجي البكالوريا المصرية من معظم الكليات في تنسيق الجامعات ؟

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي لها ، شائعة عدم إتاحة عدد كبير من الكليات لخريجي نظام شهادة البكالوريا المصرية ، وأعلنت بيانا رسميا كشف عن كافة التفاصيل الخاصة بكليات المسارات المختلفة لنظام شهادة البكالوريا المصرية



هل ستختلف قواعد القبول في الجامعات بين طلاب البكالوريا المصرية و الثانوية العامة ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قواعد القبول في الجامعات واحدة بالنسبة لخريجي نظامي البكالوريا المصرية و الثانوية العامة