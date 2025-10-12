بعد تعيينه.. نائب رئيس الحرية المصري يؤكد التزامه بدعم الحياة التشريعية بالشيوخ

أعرب الدكتور أحمد إدريس نائب رئيس حزب الحرية المصري، وأمين التنظيم المركزي بالحزب، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة الغالية الممنوحة له بتعيينه عضوا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل مسؤولية كبيرة ودافعًا لمزيد من العطاء الوطني.

وقال في تصريحاته: "أتوجه بخالص الامتنان للرئيس السيسي على هذه الثقة الغالية، وأعد بأن أبذل كل جهدي لدعم الحياة التشريعية في مصر والمساهمة الفاعلة في تطوير السياسات التي تخدم المواطن وتعزز من استقرار الوطن".

وأضاف: "إن انضمامي لمجلس الشيوخ ليس مجرد تكليف، بل فرصة للعمل الدؤوب والمخلص في سبيل خدمة القضايا الوطنية، والمشاركة الفاعلة في صياغة التشريعات التي ترتقي بمستوى الأداء البرلماني وتعكس تطلعات الشعب المصري".