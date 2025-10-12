قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار في مصر الآن

سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

شهد سعر الدولار ارتفاعا مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، بقيم تتراوح بين 30 إلى 34 قرشا.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى  ختام تعاملات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم  

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( الشركة المصرفية العربية، الأهلي المتحد، قطر الوطني،التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، قناة السويس، فيصل الإسلامي ) ليسجل 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك، الإسكندرية، نكست، الكويت الوطني،العربي الأفريقي الدولي) لنحو 47.83 جنيه للشراء و 47.93 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(كريدى أجريكول،  أبوظبي التجاري، البركة )  لنحو  نحو 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي) نحو 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  أبوظبي الأول لنحو  47.78 جنيه للشراء و 47.88 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو  47.54 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي  لنحو  47.82 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع.

48.15 جنيه للشراء.

47.61 جنيه للبيع.

47.87 جنيه للبيع.

