مصر تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية.. تفاصيل

أكد اللواء حسين مصطفى الرئيس الأسبق لرابطة مصنعي السيارات أن مصر تسير بثبات في مسار توطين صناعة السيارات الكهربائية، مستفيدة من الشراكات الدولية والتطور التكنولوجي العالمي، في إطار توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية على قناة صدى البلد، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم التحول الصناعي، تتضمن حوافز استثمارية وتسهيلات لمصنعي السيارات الكهربائية، بهدف بناء قاعدة إنتاج محلية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعربية.

وأشار إلى أن الخطط الحكومية الجارية تمثل خطوة محورية في مستقبل الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في حجم الإنتاج ونقل الخبرات الأجنبية إلى المصانع المصرية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.