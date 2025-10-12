قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
عبد السند يمامة: أشكر الرئيس السيسي بعد تعييني بمجلس الشيوخ وأتشرف بالثقة
تقارير إسرائيلية: حماس تسابق الزمن لإتمام صفقة الأسرى قبل زيارة ترامب
فيريرا يرفض نقل تدريبات الزمالك من الكلية الحربية إلى مقر النادي
شاحنات المساعدات تتدفق من مصر لغزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة
بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. محمد شبانة: مسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نصائح هامة للحفاظ علي الأسطوانات والمكابس بـ السيارات

إبراهيم القادري

للحفاظ على الأسطوانات والمكابس، يجب الالتزام بـ الصيانة الدورية من ضمنها، تغيير الزيت واستخدام الوقود المناسب، وفحص المكونات بانتظام للكشف المبكر عن أي تلف.

بالإضافة إلي أنه يجب تجنب التحميل الزائد والتشغيل العنيف، والحرص على استخدام قطع غيار عالية الجودة ومعدات السلامة المناسبة لتجنب الأعطال والإصابات.

الصيانة الدورية والمنتظمة

لا تهمل الصيانة الدورية واستبدال الأجزاء التالفة فور اكتشافها لتجنب تفاقم المشكلة، وقم بفحص خراطيم الهواء والأجزاء الأخرى بحثًا عن التشققات أو التآكل أو التلف، واستبدل الأجزاء التالفة فورًا، ويجب تنظيف المكابس بانتظام من الرواسب والأوساخ، خاصة إذا كانت تعمل في بيئة مليئة بالغبار أو الركام.

الوقود والتشحيم

يجب استخدام وقود عالي الجودة لتجنب تراكم الكربون على رؤوس المكابس، وقم بتغيير الزيت بانتظام للحفاظ على تشحيم الأجزاء الداخلية، حيث يقلل الزيت المتلوث من كفاءة التشحيم، وتجنب استخدام أنواع خاطئة من الزيوت أو الأجزاء منخفضة الجودة، لان ذلك يؤدي إلى أعطال متكررة وتقليل عمر المكونات.

التشغيل والتحميل

تجنب التحميل الزائد على المكبس لتفادي تلف الجهاز وزيادة خطر الحوادث، وقلل من التسارع الشديد أو المطول، حيث يؤدي إلى تآكل زائد في حلقات المكبس، ولا تضغط باستمرار على دواسة الدبرياج، لان ذلك يؤدي إلى تلف سريع في الأسطوانة.

الفحص والتشخيص

راقب العلامات التحذيرية والتي تظهر الأصوات غير العادية أو الاهتزازات غير الطبيعية، وعالج المشكلة فورًا، وتحقق من وجود أي انسدادات أو عوائق في الأسطوانات الهوائية، لان ذلك يؤدي إلى انخفاض الأداء.

السلامة الشخصية

ارتدِ معدات السلامة المناسبة منها، القفازات الواقية، وأحذية السلامة، والنظارات، وسدادات الأذن لحماية نفسك من الحواف الحادة، والسوائل المتناثرة، والضوضاء العالية، ولا ترتدي ملابس فضفاضة قد تعلق بالمعدات وتتسبب في إصابة. 

الالتزام بالصيانة الدوري الصيانة الدورية استخدام الوقود المناسب التشغيل العنيف التحميل الزائد دواسة الدبرياج تراكم الكربون

