تكنولوجيا وسيارات

تركب عربية إيه هاتشباك مستعملة في 2025؟

تركب عربية إيه هاتشباك مستعملة؟
تركب عربية إيه هاتشباك مستعملة؟
إبراهيم القادري

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي I10، وسيات ليون، وفولكس فاجن بولو، وسوزوكي فيتارا، وهيونداي جيتز.

هيونداي I10 موديل 2012

تستمد سيارة هيونداي I10 موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 134 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

هيونداي I10 موديل 2012

سعر سيارة هيونداي I10 موديل 2012 في سوق السيارات المصرية للمستعمل يصل إلى 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

سيات ليون موديل 2011

تنقل قوة سيارة سيات ليون موديل 2011 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 208 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

سيات ليون موديل 2011

يبلغ سعر سيارة سيات ليون موديل 2011 في سوق السيارات المصرية للمستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

فولكس فاجن بولو موديل 1999

تحصل سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 على قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الكحلي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

فولكس فاجن بولو موديل 1999

تأتى سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006

تمكنت سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006 من قطع مسافة 250 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون البيج، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006

تتوافر سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

هيونداي جيتز موديل 2009

تباع سيارة هيونداي جيتز موديل 2009 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 500 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

هيونداي جيتز موديل 2009

تأتى سيارة هيونداي جيتز موديل 2009 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

