تكنولوجيا وسيارات

تعرف على جين وينفيلد مصمم السيارات الأمريكي الأسطوري

إبراهيم القادري

جين وينفيلد هو مصمم سيارات أمريكي أسطوري، وكان متخصصا في السيارات المعدلة، واشتهر بتصاميمه المبتكرة والفريدة، بما في ذلك الألوان المتدرجة التي أصبحت علامته المميزة، وطور عدد من السيارات الأيقونية لصناعة السينما والأفلام، مثل سيارات فيلم "Blade Runner" الشهير.

جين وينفيلد مصمم السيارات الأمريكي الأسطوري 

مسيرة جين وينفيلد المهنية

بدأ جين وينفيلد عمله في تعديل السيارات في المدرسة الثانوية وافتتح ورشته الخاصة عام 1946، واشتهر في البداية بابتكاراته في الطلاء، مثل طلاء "الفايْد" المتدرج الذي زين به العديد من سيارات العرض.

جين وينفيلد مصمم السيارات الأمريكي الأسطوري 

وبحلول ستينيات القرن العشرين، ذاع صيته في أنحاء البلاد، وقدم تصاميم جريئة مثل سيارة "جيد آيدول" و"سولار سين".

وفي عام 1962بدأ جين وينفيلد بتصميم نماذج سيارات لشركة AMT، وهو ما قاده إلى عالم صناعة السيارات للأفلام والتلفزيون.

أعمال جين وينفيلد السينمائية

جين وينفيلد مصمم السيارات الأمريكي الأسطوري 

صمم وينفيلد سيارات ودعائم للعديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة، مثل "Star Trek"، وصمم العديد من السيارات، بما في ذلك "المفاعل"، و"Blade Runner" ، و "Back to the Future"، وصمم النسخة الطائرة من سيارة Delorean.

جين وينفيلد مصمم السيارات الأمريكي الأسطوري 

والجدير بالذكر أن جين وينفيلد يعتبر رمزا حقيقيا في عالم السيارات المعدلة، وتم تكريمه في قاعات مشاهير مختلفة تقديرا لأعماله .

نبذة عن شركة AMT

شركة AMT ليست شركة سيارات بل هي اختصار لـ "ناقل الحركة اليدوي الآلي"، ونظام AMT هو نوع من ناقل الحركة الذي يشغل القابض والتروس بشكل آلي، مما يجعله بديلا سهلا للناقل اليدوي التقليدي لأنه يلغي الحاجة إلى دواسة القابض.

جين وينفيلد مصمم السيارات الأمريكي الأسطوري 

وتهدف هذه التقنية إلى تقديم تجربة قيادة أسهل، خاصة في الازدحام المروري، ويعتمد النظام على مجموعة من المستشعرات والمشغلات الميكانيكية التي يتم التحكم فيها بواسطة وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) في السيارة.

جين وينفيلد مصمم السيارات الأمريكي الأسطوري 

تقوم هذه المكونات بتشغيل القابض وتغيير التروس تلقائيًا دون تدخل السائق، الذي يتفاعل فقط مع دواسات الوقود والفرامل، وغالبًا ما تتضمن ميزات إضافية مثل وظيفة الزحف للحركة البطيئة ومساعدة صعود التلال. 

