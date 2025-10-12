تعرف على جين وينفيلد مصمم السيارات الأمريكي الأسطوري

جين وينفيلد هو مصمم سيارات أمريكي أسطوري، وكان متخصصا في السيارات المعدلة، واشتهر بتصاميمه المبتكرة والفريدة، بما في ذلك الألوان المتدرجة التي أصبحت علامته المميزة، وطور عدد من السيارات الأيقونية لصناعة السينما والأفلام، مثل سيارات فيلم "Blade Runner" الشهير.

مسيرة جين وينفيلد المهنية

بدأ جين وينفيلد عمله في تعديل السيارات في المدرسة الثانوية وافتتح ورشته الخاصة عام 1946، واشتهر في البداية بابتكاراته في الطلاء، مثل طلاء "الفايْد" المتدرج الذي زين به العديد من سيارات العرض.

وبحلول ستينيات القرن العشرين، ذاع صيته في أنحاء البلاد، وقدم تصاميم جريئة مثل سيارة "جيد آيدول" و"سولار سين".

وفي عام 1962بدأ جين وينفيلد بتصميم نماذج سيارات لشركة AMT، وهو ما قاده إلى عالم صناعة السيارات للأفلام والتلفزيون.

أعمال جين وينفيلد السينمائية

صمم وينفيلد سيارات ودعائم للعديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة، مثل "Star Trek"، وصمم العديد من السيارات، بما في ذلك "المفاعل"، و"Blade Runner" ، و "Back to the Future"، وصمم النسخة الطائرة من سيارة Delorean.

والجدير بالذكر أن جين وينفيلد يعتبر رمزا حقيقيا في عالم السيارات المعدلة، وتم تكريمه في قاعات مشاهير مختلفة تقديرا لأعماله .

