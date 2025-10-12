قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| فويا فري 2025 الكهربائية بتقنيات حديثة

فويا فري موديل 2025
فويا فري موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة فويا عن طرازها الجديد فويا فري موديل 2025، وتنتمي فري لفئة السيارات الـ SUV الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين ابتكار التصميم الإيطالي، وأحدث تقنيات الأداء، وتجعل السائق والركاب يشعرون بتجربة قيادة متطورة ومريحة .

فويا فري موديل 2025

محرك فويا فري موديل 2025

تنتج سيارة فويا فري موديل 2025 قوة 347 حصان، وبها عزم دوران 520 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 106 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 631 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فويا فري موديل 2025

وتخرج سيارة فويا فري موديل 2025 أيضا قوة 694 حصان، وعزم دوران 1040 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 139 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 960 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فويا فري موديل 2025

ويمكن شحن سيارة فويا فري موديل 2025 من 10% إلى 80% في مدة 30 دقيقة، ويتم شحن السيارة بالشاحن المنزلي AC بقدرة 11 كيلوواط في مدة تتراوح من 8 إلي 10 ساعات للشحن الكامل، وتصل سرعة السيارة القصوي إلى 200 كم/ساعة .

أبعاد فويا فري موديل 2025

تأتى سيارة فويا فري موديل 2025 بطول 4905 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2960 مم .

فويا فري موديل 2025

مواصفات فويا فري موديل 2025

زودت سيارة فويا فري موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية عصرية، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية متصلة تمنح السيارة مظهر مستقبلي أنيق، وبها سقف بانوراما زجاجي واسع يسمح بدخول ضوء طبيعي، وبها عجلات رياضية مقاس 21 بوصة .

بالاضافة إلي ان سيارة فويا فري موديل 2025 بها، تنجيد بجلد النابا الفاخر، وبها مقاعد مهواة ومدفأة، وبها خاصية التدليك، وبها ثلاث شاشات مقاس 12.3 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، وشاشة وسطية للتحكم في النظام المعلوماتي والترفيهي، وشاشة تحكم خلفية، وبها نظام صوتي Dynaudio 22، وبها ربط لاسلكي ، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto.

فويا فري موديل 2025

ويوجد بـ سيارة فويا فري موديل 2025 أيضا، نظام ADS 4.0 من هواوي الذي يضم 29 مستشعر متنوع يشمل رادارات ليزر، وكاميرات، ومستشعرات موجات ملليمترية لتوفير تجربة قيادة شبه ذاتية متقدمة، وبها نظام فرملة طارئة، ومساعد الحفاظ على المسار، ورؤية 360 درجة، ومساعدات ركن ذكية، ونظام التعليق الهوائي "Magic Carpet" الذي يمكن تعديل وضعياته الخمسة، وأنظمة الكشف عن التعب، والإنذار المبكر، ومساعدة الازدحام المروري .

فويا فري موديل 2025 السيارات الـ SUV الكهربائية فري موديل 2025 أبعاد فويا فري مواصفات فويا فري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

مباراة الإمارات وعمان

قطر تترقب.. الإمارات تقترب من البطاقة العربية السادسة في المونديال

المصري البورسعيدي

موعد سفر بعثة المصري البورسعيدي لمواجهة الاتحاد الليبي

دراجان ستويكوفيتش

ستويكوفيتش يعلن استقالته من تدريب منتخب صربيا بعد الخسارة أمام ألبانيا

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد