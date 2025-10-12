شاهد| فويا فري 2025 الكهربائية بتقنيات حديثة

كشفت شركة فويا عن طرازها الجديد فويا فري موديل 2025، وتنتمي فري لفئة السيارات الـ SUV الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين ابتكار التصميم الإيطالي، وأحدث تقنيات الأداء، وتجعل السائق والركاب يشعرون بتجربة قيادة متطورة ومريحة .

محرك فويا فري موديل 2025

تنتج سيارة فويا فري موديل 2025 قوة 347 حصان، وبها عزم دوران 520 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 106 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 631 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتخرج سيارة فويا فري موديل 2025 أيضا قوة 694 حصان، وعزم دوران 1040 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 139 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 960 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويمكن شحن سيارة فويا فري موديل 2025 من 10% إلى 80% في مدة 30 دقيقة، ويتم شحن السيارة بالشاحن المنزلي AC بقدرة 11 كيلوواط في مدة تتراوح من 8 إلي 10 ساعات للشحن الكامل، وتصل سرعة السيارة القصوي إلى 200 كم/ساعة .

أبعاد فويا فري موديل 2025

تأتى سيارة فويا فري موديل 2025 بطول 4905 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2960 مم .

مواصفات فويا فري موديل 2025

زودت سيارة فويا فري موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية عصرية، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية متصلة تمنح السيارة مظهر مستقبلي أنيق، وبها سقف بانوراما زجاجي واسع يسمح بدخول ضوء طبيعي، وبها عجلات رياضية مقاس 21 بوصة .

بالاضافة إلي ان سيارة فويا فري موديل 2025 بها، تنجيد بجلد النابا الفاخر، وبها مقاعد مهواة ومدفأة، وبها خاصية التدليك، وبها ثلاث شاشات مقاس 12.3 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، وشاشة وسطية للتحكم في النظام المعلوماتي والترفيهي، وشاشة تحكم خلفية، وبها نظام صوتي Dynaudio 22، وبها ربط لاسلكي ، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto.

ويوجد بـ سيارة فويا فري موديل 2025 أيضا، نظام ADS 4.0 من هواوي الذي يضم 29 مستشعر متنوع يشمل رادارات ليزر، وكاميرات، ومستشعرات موجات ملليمترية لتوفير تجربة قيادة شبه ذاتية متقدمة، وبها نظام فرملة طارئة، ومساعد الحفاظ على المسار، ورؤية 360 درجة، ومساعدات ركن ذكية، ونظام التعليق الهوائي "Magic Carpet" الذي يمكن تعديل وضعياته الخمسة، وأنظمة الكشف عن التعب، والإنذار المبكر، ومساعدة الازدحام المروري .