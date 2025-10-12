تعرف على أسعار رينو أوسترال 2026

تشهد السوق المصرية إطلاق عرض استثنائي على سيارة رينو أوسترال 2026، السيارة الأوروبية التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والأداء القوي بأسعار تنافسية تبدأ من مليون وأربعمائة ألف جنيه فقط. تمثل أوسترال، ضمن فئة SUV، خيارًا مثاليًا لمحبي الأناقة والابتكار، مع تصميم عصري وتجهيزات متطورة تلبي احتياجات مختلف العملاء.

أسعار الفئات المتاحة

تتوفر رينو أوسترال 2026 بأربع فئات، تشمل:

- Evolution بسعر مليون وأربعمائة ألف جنيه.

- Techno بسعر مليون وخمسمائة وسبعين ألف جنيه.

- Iconic بسعر مليون وستمائة وثلاثين ألف جنيه.

- Esprit Alpine بسعر مليون وسبعمائة وأربعين ألف جنيه.

- Esprit Alpine Black Edition بسعر مليون وسبعمائة وسبعين ألف جنيه.

تأتي السيارة بمحرك تيربو بسعة 1.3 لتر يوفر قوة تصل إلى 150 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT بسبع سرعات. يتميز التصميم الخارجي بخطوط ديناميكية ومصابيح LED ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى جنوط رياضية تصل إلى عشرين بوصة، مما يمنح السيارة مظهرًا عصريًا وجذابًا.

تكنولوجيا متطورة ومقصورة فاخرة

تتميز السيارة بمقصورة داخلية متطورة تضم شاشة لمس قياس تسع بوصات تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع شحن لاسلكي مدمج، ومقاعد مصممة بعناية لزيادة الرفاهية.

أنظمة أمان شاملة

تتضمن رينو أوسترال 2026 أنظمة أمان متكاملة تشمل ست وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني، مثبت سرعة ذكي، حساسات ركن 360 درجة، وكاميرا خلفية، مما يضمن قيادة آمنة ومريحة.

خدمات ما بعد البيع

توفر الشركة شبكة خدمات متكاملة تضم أكثر من خمسة وعشرين مركزًا معتمدًا في جميع أنحاء مصر، لضمان أعلى مستويات الصيانة باستخدام قطع غيار أصلية.

رينو أوسترال 2026، الخيار الأمثل لمن يبحث عن سيارة SUV تجمع بين الأداء المتطور والتكنولوجيا الحديثة، متاحة الآن بسعر استثنائي ولفترة محدودة.