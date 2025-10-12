قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فعل يمنعك من غضب الله.. أوصى به النبي
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
تعرف على أسعار رينو أوسترال 2026

رينو
رينو
أحمد عبد القوى

تشهد السوق المصرية إطلاق عرض استثنائي على سيارة رينو أوسترال 2026، السيارة الأوروبية التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والأداء القوي بأسعار تنافسية تبدأ من مليون وأربعمائة ألف جنيه فقط. تمثل أوسترال، ضمن فئة SUV، خيارًا مثاليًا لمحبي الأناقة والابتكار، مع تصميم عصري وتجهيزات متطورة تلبي احتياجات مختلف العملاء.

أسعار الفئات المتاحة  

تتوفر رينو أوسترال 2026 بأربع فئات، تشمل:  

- Evolution بسعر مليون وأربعمائة ألف جنيه.  

- Techno بسعر مليون وخمسمائة وسبعين ألف جنيه.  

- Iconic بسعر مليون وستمائة وثلاثين ألف جنيه.  

- Esprit Alpine بسعر مليون وسبعمائة وأربعين ألف جنيه.  

- Esprit Alpine Black Edition بسعر مليون وسبعمائة وسبعين ألف جنيه.  

تأتي السيارة بمحرك تيربو بسعة 1.3 لتر يوفر قوة تصل إلى 150 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT بسبع سرعات. يتميز التصميم الخارجي بخطوط ديناميكية ومصابيح LED ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى جنوط رياضية تصل إلى عشرين بوصة، مما يمنح السيارة مظهرًا عصريًا وجذابًا.

تكنولوجيا متطورة ومقصورة فاخرة  

تتميز السيارة بمقصورة داخلية متطورة تضم شاشة لمس قياس تسع بوصات تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع شحن لاسلكي مدمج، ومقاعد مصممة بعناية لزيادة الرفاهية. 

أنظمة أمان شاملة  

تتضمن رينو أوسترال 2026 أنظمة أمان متكاملة تشمل ست وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني، مثبت سرعة ذكي، حساسات ركن 360 درجة، وكاميرا خلفية، مما يضمن قيادة آمنة ومريحة.

خدمات ما بعد البيع 

توفر الشركة شبكة خدمات متكاملة تضم أكثر من خمسة وعشرين مركزًا معتمدًا في جميع أنحاء مصر، لضمان أعلى مستويات الصيانة باستخدام قطع غيار أصلية.

رينو أوسترال 2026، الخيار الأمثل لمن يبحث عن سيارة SUV تجمع بين الأداء المتطور والتكنولوجيا الحديثة، متاحة الآن بسعر استثنائي ولفترة محدودة.

سيارة سيارات رينو

