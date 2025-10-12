شركة صينية عملاقة تبدأ تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.. تفاصيل

أكد اللواء حسين مصطفى، الرئيس الأسبق لرابطة مصنعي السيارات، أن الصين أصبحت اللاعب الأبرز في سوق السيارات الكهربائية عالميا، بعدما تفوقت في حجم الإنتاج والمبيعات وانتشار العلامات التجارية في مختلف الأسواق الدولية.

وأوضح مصطفى، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الصين نجحت في بناء نموذج متكامل لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ما جعلها تحتل موقع الريادة عالميا في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد تنافسا متسارعا بين كبرى الشركات.

وأشار إلى أن الشركة الصينية المقرر أن تبدأ التصنيع في مصر تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، إذ بلغت مبيعاتها نحو 13.5 مليون سيارة حول العالم، وتعمل في أكثر من 70 دولة.

ولفت إلى أن الشركة تنتج بطاريات عالية الكفاءة تُعد من بين الأفضل عالميا من حيث الأداء والتكنولوجيا، ما يعزز قدرتها على دعم السوق المصري بخبرات إنتاجية متقدمة.