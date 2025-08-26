مطالب بعودة الامتحانات المقالية والسيطرة على الغش والدروس الخصوصية في الثانوية والبكالوريا

أكد الدكتور محمد كمال الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ، أنه يطالب وزارة التربية والتعليم ب3 مطالب مهمة لطلاب البكالوريا والثانوية العامة العام المقبل.

حيث قال الدكتور محمد كمال : أطالب بعودة الامتحانات المقالية لان الامتحانات الموضوعية تؤدي لتخريج طلبة جاهلة تحصل على الدرجات “بالتنشين” ، كما ان الامتحانات الموضوعية ثبت انها سهلة الغش عكس الامتحانات المقالية صعب الغش فيها، ولو حدث مستحيل الغشاش يحصل على درجات عالية مثل المتفوقين.



وأضاف الدكتور محمد كمال : أطالب وزارة التربية والتعليم ايضا بضرورة عمل مواجهة حقيقية للغش ، تشارك فيها كل أجهزة الدولة ، مؤكدا ان الجميع يلاحظ ان كل عام “الغش شغال” سواء جماعي او إلكتروني مما يضيع حق الطلبة المجتهدة.



وطالب الدكتور محمد كمال أيضا بضرورة الرقابة علي سوق الدروس الخصوصية ، بحيث على الاقل لا يمكن ان يعنل في الدروس الخصوصية إلا المعلم الحاصل على ترخيص من الوزارة بالتدريس ، مع فرض الرقابة على الأعداد داخل الحصة حسب حجم المكان ، مع تحصيل حق الدولة من الضرائب التي لا تقل عن 20 مليار جنيه سنويا ، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الضرائب لتعيين مدرسين جدد مثلا.

جدير بالذكر أنه ، يبدأ تطبيق نظام البكالوريا المصرية على طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وتكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا المصرية 3 سنوت يمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي صدور أي قرارات تنص على إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة أو العكس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطالب من حقه قانونا اختيار النظام المناسب له .