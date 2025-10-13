أعراض مرض الكبد الدهني.. القائمة الكاملة

تكمن أهمية معرفة أعراض مرض الكبد الدهني المرتبط في البدء في رحلة علاجه.

ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine تشمل أعراض مرض التهاب الكبد الدهني متعدد النوى (MASH):

التعب الشديد (الإرهاق)

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

ضعف

فقدان الوزن

اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)

الأوعية الدموية الشبيهة بالعنكبوت على الجلد

حكة طويلة الأمد

يمكن أن يؤدي MASH الذي يتحول إلى تليف الكبد إلى الأعراض التالية:

تراكم السوائل الزائدة (احتباس السوائل)

نزيف داخلي

هزال العضلات

ارتباك

قد تبدو هذه الأعراض مشابهة لمشاكل صحية أخرى و استشر طبيبك دائمًا للحصول على التشخيص.