بمقابل مادي| التعليم تسمح لمعلمي الحصة بالمشاركة في ملاحظة امتحانات النقل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إيجاز الاستعانة بـ معلمي الحصة للمشاركة في أعمال الملاحظة لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي ، على أن يتم احتساب الجلسة الامتحانية الواحدة بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من وكيل المدرسة لشئون العاملين ، ومشرفي المواد الأساسية لكل مرحلة تعليمية ، على أن تكون هذه اللجنة منوط بها تحديد الاحتياجات في كافة التخصصات بعد استكمال كافة المعلمين الأساسيين لأنصبتهم المحددة قانوناً ، أو رغبتهم في تجاوز النصاب كما هو متبع وفق الضوابط المعمول بها على أن تكون مهمتها اختيار المعلمين للعمل بنظام الحصة في التخصصات المختلفة وذلك وفق الضوابط التالية :

- أن يكون من الحاصلين على المؤهلات التربوية أو المؤهلات العليا المناسبة

- تكون المفاضلة بين المتقدمين بناءا على المؤهل العلمي والخبرة في مجال التدريس والتوزيع الجغرافي

- تكون الأولوية للاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة وفي انتظار اختبارات الاكاديمية العسكرية المصرية ، ثم يتم استكمال الاعداد المطلوبة طبقا للضوابط السابق ذكرها

- يتم موافاة الإدارة التعليمية ببيانات المعلمين بنظام الحصة للقيام بالاتعلام الأمني على أن يتم ذلك قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف



-يحق للجنة المشكلة لاختيار المعلمين بنظام الحصة صرف النظر عن اختيارهم إذا تحققت اللجنة من عدم جدية المعلمين بنظام الحصة على القيام بالمهام الموكلة إليهم وذلك لتحقيق أعلى معدلات تحسين الأداء

- المتابعة الدورية للمعلمين بنزام الخصة من قبل إدارة المدرسة ومدى الالتزام بحضور اليوم الدراسي من بداية الطابور المدرسي وتنفيذ المهام الموكلة إليهم كاملة من مدير المدرسة

- على السيد موجه أول الإدارة التعليمية عقد تدريب تخصصي لمعلمي الحصة قبل بدء العام الدراسي الجديد

- يحق لمعلم الحصة في التخصصات النادرة العمل بأكثر من مدرسة داخل نطاق ذات الإدارة التعليمية ، وخاصة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات وذلك بالتنسيق بين المدارس