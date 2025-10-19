قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور زاهي حواس ونور خطاب.. حماقي يتألق بأضخم حفل في القاهرة الجديدة| صور

أحيا الميجا ستار محمد حماقي، حفلا غنائيا ضخما بالقاهرة الجديدة وصف بأنه الأكثر رقيا حيث ضم الآلاف من مصر ولبنان ممن اشترط دخولهم ارتدء الملابس الرسمية من بدل وسواريهات سوداء وذلك بالقاهرة الجديدة.


قام بتقديم الحفل الإعلامي رامي رضوان وكان ضمن الحضور د.زاهي حواس وكابتن نور خطاب المنتج حمدي بدر مدير اعمال حماقي ونرمين إمام شقيقة نسرين إمام .. وغيرهم من المشاهير بمصر ولبنان.


وصعد حماقي على خشبة المسرح وسط حالة حماسية من هتافات وصيحات الاستقبال الحار للجمهور والتي امتزجت مع fire works مبهر للفنان أحمد عصام امتدت  طوال الحفل مصاحبة لموسيقي اغاني حماقي والتي اضفت المزيد من آجواء الإثارة .


وافتتح حماقي وصلته بأغنية" نفسي ابقي جنبه" وعلى مدى قرابة الساعة ونص الساعة اشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا مالامة"  ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي"  و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" ،"أدرنالين " و "قلبي حبك جدا" و  "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، "مابلاش" مرتين تلبية لرغبات الجمهور بالاضافة الى بعض أغاني ألبومه الاخير "هو الأساس".


وقبيل انتهاء الحفل حرص حماقي على تقديم أغنيته الوطنية الشهيرة "أم الدنيا" وسط المزيد من آجواء البهجة والحماسة.

على جانب حقق حماقي نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية .. بالإضافة الى إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفل الأحلام " .

ومن المتوقع ان يطلق حماقي ألبومه الجديد خلال شتاء عام 2025 الجاري خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.

