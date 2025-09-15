حماقي يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة .. صور

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما بأحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان.



حضر حماقي بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر وكان فى استقبالهما عمرو القباني ومحمود حسين منظما الحفل.



وصعد حماقي على خشبة المسرح وسط حالة حماسية من هتافات وصيحات الإستقبال الحار حيث إفتتح وصلته بأغنية" نفسي ابقي جنبه" بعدها حرص على توجيه تحية لأصدقائه من نجوم كرة القدم ممن تواجدوا بالحفل منهم محمد زيدان وعصام الحضري وعفروتو والإعلامية فرح علي بالإضافة إلى محمود حسين ومحمد الدهشوري .. وغيرهم من المشاهير.

وعلى مدى قرابة الساعة ونص الساعة اشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" ،"أدرنالين " و "قلبي حبك جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، "مابلاش" مرتين تلبية لرغبات الجمهور بالاضافة الى بعض أغاني ألبومه الاخير "هو الأساس".

واختتم بأغنيته الوطنية الشهيرة "أم الدنيا" وسط المزيد من أجواء البهجة والحماس وخاصة من الحضري وزيدان ونجوم الرياضة .



على جانب اخر حقق حماقي فى عام 2024 نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية .. بالإضافة الى إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفل الأحلام " .

ومن المتوقع ان يطلق حماقي ألبومه الجديد خلال شتاء عام 2025 الجاري خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.