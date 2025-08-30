بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة

يحيي النجمان محمد حماقي ونانسي عجرم، حفلًا ضخمًا الليلة مساء السبت بمهرجان مراسي "ليالي مراسي"، والذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يقدم كلا النجمين عددًا من أغانيهما الشهيرة، بالإضافة إلى أغانيهما الجديدة التي طرحت للجمهور مؤخرًا.

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وغيرهم.