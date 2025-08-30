هنادي مهنا تكشف تفاصيل فيلمي «السادة الأفاضل» و«أوسكار - عودة الماموث».. خاص

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن تفاصيل أعمالها التى من المقرر أن يتم عرضها فى الفترة المقبلة، حيث تشارك فى فيلمين؛ الأول بعنوان “السادة الأفاضل” والثانى “أوسكار – عودة الماموث”.

وقالت هنادي مهنا، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "أشارك حاليًا في فيلم "السادة الأفاضل"، وهو عمل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه حول صراع بين عائلتين من الريف والقاهرة، يكشف عن مواقف إنسانية وكوميدية بين أبطال العمل، الفيلم بطولة جماعية يشارك فيها: محمد ممدوح، وأشرف عبد الباقي، وبيومي فؤاد، وناهد السباعي".

وأضافت: "بدأت أيضا تصوير فيلم "أوسكار – عودة الماموث"، وهو عمل يجمع بين الأكشن والخيال العلمي، وتدور فكرته حول تجربة علمية تعيد الماموث العملاق إلى الحياة، ثم تنتقل الأحداث إلى قلب القاهرة وسط مطاردات ملحمية، الفيلم يجمع بين الأكشن والإثارة والخيال العلمي بشكل غير مسبوق، ويشارك في بطولته: أحمد صلاح حسني، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، والطفلة ليا سويدان".

الحلقة الأخيرة من بتوقيت 2028

وشاركت الفنانة هنادى مهنا فى حكاية “بتوقيت 2028”، وقد حملت الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت، حيث بدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل.

ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

تتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم.

في المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها بمازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.