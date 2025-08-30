قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

طرح أغنية "الصلاة ع الزين" لهيثم مازن بتوقيع عصام إسماعيل.. الثلاثاء

هيثم مازن
هيثم مازن
أحمد إبراهيم

انتهى المطرب هيثم مازن، من تسجيل أحدث أغانيه التي تحمل اسم "الصلاة ع الزين"، بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، والمقرر طرحها يوم الثلاثاء المقبل على خطي "video lyrics" عبر موقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب"، إلى جانب عدد من المنصات الرقمية الموسيقية ومختلف وسائل التواصل الإجتماعي، والأغنية من كلمات الشاعر محمد النجار، ألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس.

وأكد هيثم مازن ، أن أغنية "الصلاة ع الزين" تتمحور حول حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتطرق إلى صفاته الإنسانية التي جعلت منه قدوة في الدنيا والدين.

وأوضح هيثم ، أن "سعادته لا توصف وأنا أقدم هذه الأغنية، فقد منحتني حالة روحانية خاصة جعلتني في قمة الإحساس والشعور بالفرحة الإلهية".

وأعرب هيثم بأنه يتمنى أن تحصد أنشودته "الصلاة ع الزين" نجاحًا غير مسبوق عند طرحها، لما تحمله من تأثير روحاني عميق يلامس القلوب، خاصة وأنه بذل فيها جهدًا كبيرًا حتى تخرج في أبهى صورة لتنال استحسان الجمهور."

وفي سياق آخر، كان المطرب هيثم مازن قد طرح الشهر الماضي أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "مرت ليالي"، والذي حقق نجاحًا لافتًا منذ طرحه حيث حصد نسب مشاهدات مرتفعة على مختلف المنصات، وتجاوزت كافة أغاني الألبوم آلاف المشاهدات عبر تطبيقي تيك توك وإنستجرام في وقت قياسي.

وضم الألبوم 15 أغنية من غناء وكلمات وألحان هيثم مازن، بمشاركة الملحن عصام إسماعيل في ثلاثة أعمال وهي: "أحبك"، "عقدة نقص"، و"لقيت نفسي"، وتولى محمد العشي مهمة التوزيع الموسيقي، بينما جاءت الوتريات بتوقيع يحيى الموجي، والجيتارات من عزف عمرو طنطاوي، وأُنجزت عمليات المكساج على يد كل من محمد العشي وهاني محروس.

وقد لاقت أغنية "حاسس" من الألبوم صدى جماهيريًا واسعًا، وحجزت مكانة خاصة لدى المتابعين، الأمر الذي يعكس التفاعل الكبير مع الألبوم بأكمله.

ويُذكر أن تميز هيثم مازن لا يقتصر على الغناء فحسب، بل يمتد أيضًا إلى عالم الأدب، حيث يعد مؤلفًا لعدد من الكتب والروايات، فضلًا عن عضويته في الجمعية العامة للقصة والرواية، وهو ما يرسخ مكانته كأحد الفنانين الذين يجمعون بين الإبداع الفني والأدبي.

المطرب هيثم مازن هيثم مازن الصلاة ع الزين أغنية ابصلاة ع الزين أعمال هيثم مازن

