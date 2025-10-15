قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
مشاورات سياسية بين فلسطين والصين لتعزيز التعاون المشترك
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
بسمة وهبة: تأمين قمة شرم الشيخ رسالة قوة وتنظيم للعالم |فيديو
وزير الاسثتمار: مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار المالي
أبو العينين: قمة شرم الشيخ للسلام انتصار للدبلوماسية المصرية.. فيديو
روته: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ملك الأردن ورئيسة وزراء إيطاليا يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" لمكافحة الإرهاب
حماس: سلمنا ما لدينا من محتجزين أحياء ورفات جثث وصلنا إليها
أبو العينين: مصر أفشلت مخططات إسرائيل وأثبتت قدرتها على حماية القضية الفلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روته: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
أ ش أ

  رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بالاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض نهاية الأسبوع الجاري، واصفًا إياه بـ"الخطوة المشجعة نحو إنهاء الحرب".
وقال روته - ردا على أسئلة الصحفيين عقب انتهاء اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل - إن التواصل المباشر بين الرئيسين يعزز فرص بدء مفاوضات سلام "ذات مغزى" يمكن أن تقود إلى إنهاء دائم للحرب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا يناقشون حاليًا تقديم ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي.
وأكد أن الحلف "أقوى بعشرات المرات" من روسيا من حيث القدرات الاقتصادية والعسكرية، مشيرًا إلى أن الناتج الاقتصادي الجماعي لدول الناتو يبلغ 50 تريليون دولار مقابل تريليوني دولار فقط لروسيا.
وأضاف أن الحلف يراقب التطورات في الأجواء والبحار عن كثب، مؤكداً أن أي خرق يشكّل تهديدًا مباشرًا سيتم التعامل معه "بشكل فوري وحاسم".
وأشاد الأمين العام للناتو، بمساهمة أستراليا في مهمة مراقبة جوية ضمن عملية "الحارس الشرقي" “Eastern Sentry” التى أطلقها الحلف الشهر الماضي لتعزيز الدفاع على جبهته الشرقية، مؤكدًا أهمية التعاون المتزايد بين الحلف وشركائه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأوضح أن الحلف يعمل بشكل وثيق مع "المجموعة الرباعية" المعروفة باسم IP4، التي تضم أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، مشيرًا إلى أن التحديات في أوروبا وآسيا "باتت مترابطة".
وأضاف أن التعاون يشمل التدريب والاستخبارات والتسليح، قائلاً: "نحن لا نوسّع المادة الخامسة إلى المحيط الهادئ، لكننا نبني شراكة استراتيجية عملية لمواجهة تهديدات مشتركة ".
مهر/ م ع ى - ك ف 

