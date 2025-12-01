الاتحاد الأوروبي: الأسبوع الجاري محوري للجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الاتحاد الأوروبي، قال إن الأسبوع الجاري قد يكون محوريا للجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا.



يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، اجتماعا من أجل دعم أوكرانيا وتحسين القوة الدفاعية الأوروبية في مواجهة روسيا .

ومن المتوقع ، أن ينضم وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إلى وزراء الاتحاد الأوروبي لتبادل الآراء حول احتياجات كييف الأكثر إلحاحا في دفاعها ضد روسيا والمزيد من الدعم المالي والعسكري.

ويعتزم وزراء الاتحاد الأوروبي، أيضا مناقشة الجهود الجارية لزيادة الجاهزية الدفاعية للتكتل بعد إطلاق العديد من المبادرات في الأشهر الأخيرة.

ويشمل ذلك مجموعة من مشاريع إعادة التسلح الرائدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، في أكتوبر في مجالات حماية الحدود، والدفاع ضد المسيرات، والدفاع الجوي والفضاء لتعزيز القدرات العسكرية لأوروبا وردع روسيا.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من اضطرار دول الاتحاد الأوروبي المهتمة، بالحصول على قروض من خلال صندوق الدفاع الرائد للاتحاد الأوروبي، البالغ 150 مليار يورو (174 مليار دولار)، والمسمى (سيف)، إلى تقديم خطط مفصلة حول كيفية إنفاق الأموال.

وأعربت 19 دولة من أصل 27 عضواً في التكتل في البداية عن اهتمامها بالمشاركة في مخطط التمويل.