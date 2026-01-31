قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد الموقف الإقليمي في مدينة المنيا الجديدة
بعد ربع ساعة.. شوبير ينقذ الأهلي والتعادل السلبي يسيطر على لقاء يانج افريكانز
رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بديل بلوكات الايواء بالمنيا
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لندن ترفض الاختبار الصعب.. شراكة أمنية مع واشنطن وتجارة منفتحة مع بكين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا لها، أكدت فيه أنه في ظل تزايد تقلبات القرار داخل البيت الأبيض تتسع مساحة القلق لدى الحلفاء، وهو ما ظهر في اختيار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مسارًا بالغ الحساسية في سياسة بلاده الخارجية، بوضع الصين في قلب الحسابات الاقتصادية البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن زيارة ستارمر للصين، وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني إلى بكين منذ عام 2018، لم تكن بروتوكولية فقط، بل حملت رسائل سياسية واقتصادية واضحة عكست رغبة لندن في إعادة تحريك العلاقات المجمدة.

وأفاد التقرير الذي عرضته الإعلامية دينا سادة، خلال برنامج "المراقب"، بأن المحادثات بين الجانبين امتدت لثلاث ساعات، وفتحت الباب أمام تعاون واستثمارات تبحث عنها بريطانيا في توقيت دقيق، غير أن هذه الخطوة لم تمر بهدوء.

ولفتت إلى أنه بينما يرى كير ستارمر في التقارب مع بكين فرصة لدعم الاقتصاد البريطاني، ينظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المسار نفسه باعتباره مخاطر استراتيجية تمس توازنات التحالفات الغربية.

وكشف التقرير عن حجم التباين بالأرقام، حيث بلغ حجم التبادل السلعي بين بريطانيا والصين خلال عام 2025 نحو 103 مليارات و700 مليون دولار، فيما تجاوزت تجارة الخدمات 30 مليار دولار. وأوضح أن الميزان التجاري يميل بوضوح لصالح الصين، بعدما سجلت بريطانيا عجزًا قدره 7 مليارات و800 مليون دولار بنسبة 8.7% و7% خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف التقرير أن ترامب وصف التقارب البريطاني الصيني بأنه أمر خطير، ملوحًا مجددًا باستخدام الرسوم الجمركية على غرار ما فعله سابقًا مع كندا، بينما ردت لندن عبر وزير تجارتها بالتأكيد على أن هذه التحذيرات غير دقيقة.

وشددت الحكومة البريطانية على أنها تدرك تعقيدات المشهد وتتحرك بحسابات مدروسة، في وقت يصر فيه كير ستارمر على أن بلاده لن تدخل في معادلة الاختيار بين طرفين.

وأكد ستارمر أن العلاقة مع واشنطن ستظل ركيزة أساسية في مجالات الدفاع والأمن، بينما يمثل التعاون التجاري مع بكين ضرورة اقتصادية في عالم سريع التغير، ليبقى السؤال مطروحًا حول قدرة لندن على تحقيق هذا التوازن الصعب بين ضغوط أمريكية متصاعدة وفرص صينية مغرية.
 

البيت الأبيض بكين بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

الاهلي

عمرو الدرديري: مباراة الأهلي ويانج صعبة لهذه الأسباب

امام عاشور

أسامة حسني: ملف إمام عاشور أُغلق تمامًا قبل مواجهة يانج أفريكانز

الفاخروري

إبراهيم فايق: صفقة الفاخوري ضاعت والبطل الحقيقي شاحن بيراميدز

بالصور

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد