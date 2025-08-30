قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مي عز الدين تتحدث لأول مرة عن فترة فقدان والدتها وتعاونها مع الزعيم وعبلة كامل

مي عز الدين ووالدتها
مي عز الدين ووالدتها
أحمد إبراهيم

فتحت الفنانة مي عز الدين، قلبها الى جمهورها من خلال استضافتها فى برنامج ضيفي للاعلامي معتز الدمرداش ، على قناة الشرق، حيث تحدثت لأول مرة عن فراقها لوالدتها وعلاقتها بالفنان أحمد السعدني، وتعاونها فنيا مع يسرا وعادل إمام وعبلة كامل. 

مي عز الدين وفقدان والدتها

وكشفت مي عز الدين، عن الدور الكبير الذي لعبته صديقتها النجمة ياسمين عبدالعزيز في دعمها نفسيًا بعد وفاة والدتها، مؤكدة أنها كانت من أكثر الأشخاص قربا منها في تلك المرحلة الصعبة.

وقالت مي عز الدين: ياسمين كانت حنينة عليا أوي، وقعدت تنصحني وتقول لي لازم تشتغلي، هتعرفي لازم تحاولي، واتخانقت معايا علشان أقف على رجلي تاني.

علاقة مي عز الدين بالفنان أحمد السعدني 

وتحدثت الفنانة مي عز الدين ، عن صداقتها القوية بالفنان أحمد السعدني، مشيرة إلى أنه يعد أقرب أصدقائها، لكنها وصفت العمل معه بأنه مرهق أحيانًا بسبب اختلاف طباعهما.

وقالت : أحمد السعدني هو صديقي المقرب، لكن الشغل معاه متعب لأنه عكسي تمامًا.

بينما تحدثت مي عز الدين، حول تعاونها مع الفنانة يسرا كان من التجارب المهمة في حياتها، قائلة إنها تعلمت منها الكثير، وأن وجودها بجوارها كان بمثابة محطة فارقة.

كما عبرت عن اشتياقها الكبير للفنانة عبلة كامل، مؤكدة احترامها لرغبتها في الابتعاد عن الأضواء، مضيفة: هي كانت فنانة قوية جدًا من غير أي استعراض، وفي الكواليس مختلفة تمامًا عن الشاشة.. إنسانة هادئة وبتتكسف جدًا.

وفي حديثها عن الزعيم عادل إمام، كشفت مي أنه طالب بتكريمها، معتبرة هذه الإشارة من أيقونة بحجم عادل إمام وسامًا في مشوارها الفني.

