سعد الصغير يشارك صورا أثناء أداء مناسك العمرة.. شاهد

شارك المطرب الشعبي سعد الصغير، صورا من الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة.

وكتب سعد الصغير عبر فيسبوك: "الحمد لله على تمام العمرة، اللهم تقبل منا ولا تترك لنا دعاءً إلا وقد أجبته، ولا ذنباً إلا غفرته، ودعاء يطلب قبول العمل والمغفرة والنجاة من النار".

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب .

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.