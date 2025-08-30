أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟

شاركت الفنانة أنغام، فيديو من حفل فرقة كايروكي، في ختام مهرجان العلمين الجديدة، عبر حسابها على انستجرام.

وعلّقت أنغام عبر خاصية الاستوري، بعدما وجه أمير عيد تحية لها متمنيا دوام الصحة، وكتبت: «ألف شكر.. فعلًا حفلة متتنسيش».

وشهد حفل فريق كايروكي، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، حضور النجمة أنغام، كأول ظهور لها بعد رحلة علاجها في ألمانيا.

ستوري أنغام

وكانت قد نشرت المطربة أنغام، رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لطمانة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

ودخلت أنغام في نوبة بكاء أثناء حديثها، قائلة:" بشكركم من كل قلبي وأنتوا دعيتوا وربنا استجاب ودعائكم كان الدواء".

وقالت أنغام :" أنا ببكي من فرحتي وشكري لله ولجمهوري.. وأنتوا دعيتوا لأم اتمنت إنها تكمل عشان ولادها".



وتابعت أنغام “ كان كل خوفي إني أسيب ولادي وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا وكنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي”.

وأكملت :" أنا مريت بمحنة صعبة وشديدة وشكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري ".