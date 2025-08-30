قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟

الفنانة أنغام
الفنانة أنغام
سارة عبد الله

شاركت الفنانة أنغام، فيديو من حفل فرقة كايروكي، في ختام مهرجان العلمين الجديدة، عبر حسابها على انستجرام.

وعلّقت أنغام عبر خاصية الاستوري، بعدما وجه أمير عيد تحية لها متمنيا دوام الصحة، وكتبت: «ألف شكر.. فعلًا حفلة متتنسيش».

وشهد حفل فريق كايروكي، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، حضور النجمة أنغام، كأول ظهور لها بعد رحلة علاجها في ألمانيا.

ستوري أنغام

وكانت قد نشرت المطربة أنغام، رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لطمانة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

ودخلت أنغام في نوبة بكاء أثناء حديثها، قائلة:" بشكركم من كل قلبي وأنتوا دعيتوا وربنا استجاب ودعائكم كان الدواء".

وقالت أنغام :" أنا ببكي من فرحتي وشكري لله ولجمهوري.. وأنتوا دعيتوا لأم اتمنت إنها تكمل عشان ولادها".


وتابعت أنغام “ كان كل خوفي إني أسيب ولادي وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا وكنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي”.

وأكملت :"  أنا مريت بمحنة صعبة وشديدة وشكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري ".

