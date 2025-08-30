رجوعك لينا زي العيد.. دينا تحتفل بعودة أنغام وظهورها بالعلمين

حرصت الفنانة دينا على توجيه رسالة مؤثرة للفنانة أنغام، وذلك بعد عودتها للساحة الفنية عقب الوعكة الصحية التي مرت بها مؤخرًا.

ونشرت دينا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لـ أنغام، وعلّقت قائلة: "رجعتلنا تاني بصوتك اللي وحشنا، وبابتسامتك اللي بتنور أي مكان، اللي زيك ما يغيبش.. أنغام مش بس فنانة، دي حالة حب! ورجوعك لينا زي العيد. خدتِ وقتك في العلاج واهتميتي بنفسك، وده أهم حاجة.. وأهو القلب رجع يدق على أنغامك تاني".

أول ظهور لـ أنغام بعد رحلة علاج في ألمانيا

أطلت المطربة الكبيرة أنغام على جمهورها لأول مرة منذ عودتها من رحلة علاج قضتها في ألمانيا، إذ حرصت على حضور حفل فريق كايروكي في ختام الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

أنغام جلست في مقاعد الحضور، ولم تظهر على المسرح، كان ظهورها بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهور الحفل، وقال الفنان أمير عيد "حضرت الحفلة، وعايزين نقولها أولا ألف سلامة وحمد لله على السلامة، وعايزكم تحيوها وتقولولها أد إيه انتوا بتحبوها".



وحرص الحضور على استقبالها بحفاوة بالغة، بمجرد معرفتهم بتواجدها، وقامت هي بتوجيه التحية لهم وإرسال قبلاتها لهم ولفريق كايروكي

وكانت وجهت الفنانة أنغام الشكر والامتنان لكل من وقف بجانبها خلال أزمتها المرضية الأخيرة التي تعرضت لها، مؤكدة على أن الدعم الذي تلقته كان له دور أساسي في منحها الأمل، وكتبت عبر منصة إنستجرام: «اللهم لك الحمد والشكر».