رجوعك لينا زي العيد.. دينا تحتفل بعودة أنغام وظهورها بالعلمين
طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز
أدعية النبي بعد الصلاة.. تجلب لك الخير كله
محسن صالح: لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون
بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم
شهرت بـ وفاء عامر.. محاكمة مروة يسرى ابنة مبارك المزعومة اليوم
أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها
الموت أو الأسر ..صورة للقسام تثير الجدل بعد حظر النشر عن أحداث حي الزيتون
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ بالإسماعيلية
محمد رمضان : أنغام صوت مصر.. وربنا استجاب لـ دعائنا وقامت بالسلامة
أحمد حسن يوجه رسالة جديدة لوزير الرياضة بشان ملف عقود اللاعبين
فن وثقافة

رجوعك لينا زي العيد.. دينا تحتفل بعودة أنغام وظهورها بالعلمين

يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة دينا على توجيه رسالة مؤثرة للفنانة أنغام، وذلك بعد عودتها للساحة الفنية عقب الوعكة الصحية التي مرت بها مؤخرًا.

ونشرت دينا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لـ أنغام، وعلّقت قائلة: "رجعتلنا تاني بصوتك اللي وحشنا، وبابتسامتك اللي بتنور أي مكان، اللي زيك ما يغيبش.. أنغام مش بس فنانة، دي حالة حب! ورجوعك لينا زي العيد. خدتِ وقتك في العلاج واهتميتي بنفسك، وده أهم حاجة.. وأهو القلب رجع يدق على أنغامك تاني".

أول ظهور لـ أنغام بعد رحلة علاج في ألمانيا

أطلت المطربة الكبيرة أنغام على جمهورها لأول مرة منذ عودتها من رحلة علاج قضتها في ألمانيا، إذ حرصت على حضور حفل فريق كايروكي في ختام الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

أنغام جلست في مقاعد الحضور، ولم تظهر على المسرح، كان ظهورها بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهور الحفل، وقال الفنان أمير عيد "حضرت الحفلة، وعايزين نقولها أولا ألف سلامة وحمد لله على السلامة، وعايزكم تحيوها وتقولولها أد إيه انتوا بتحبوها".


وحرص الحضور على استقبالها بحفاوة بالغة، بمجرد معرفتهم بتواجدها، وقامت هي بتوجيه التحية لهم وإرسال قبلاتها لهم ولفريق كايروكي

وكانت وجهت الفنانة أنغام الشكر والامتنان لكل من وقف بجانبها خلال أزمتها المرضية الأخيرة التي تعرضت لها، مؤكدة على أن الدعم الذي تلقته كان له دور أساسي في منحها الأمل، وكتبت عبر منصة إنستجرام: «اللهم لك الحمد والشكر».

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان

60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر

