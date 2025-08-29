أحمد زاهر يوجه رسالة لأنغام: أجمل صوت في مصر

وجّه الفنان أحمد زاهر رسالة دعم خاصة إلى أنغام بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وسفرها إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية.



وكتب زاهر عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستجرام":

"الحمد لله على سلامتك.. رجوعك لنا بالسلامة نعمة كبيرة، إنتِ مش بس فنانة عظيمة، إنتِ الأجمل والأقرب لقلوبنا".



وخضعت أنغام خلال الأسابيع الماضية، لرحلة علاج في أحد مستشفيات ألمانيا، وشهدت منصات السوشيال ميديا المختلفة دعوات وبوستات من قبل جمهورها، الذى تمنى لها الشفاء العاجل وعودتها للجمهور من جديد، حيث حرص عدد كبير من محبى النجمة على نشر صورها عبر حساباتهم الشخصية وتوجيه رسائل دعم لها.

أنغام تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

ونشرت المطربة أنغام، رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لطمانة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

وقالت أنغام:"كنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي.. شكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري".

وتابعت أنغام :" الجمهور اللي بيحبني عظيم وكبير ونادر الوجود وأنا عمري مكنت بالضعف ده قبل كده".

وأكملت أنغام :" أنا حاسة إن الجمهور أهلي ومش عيب عن الإنسان يضعف قدام أهله".

وتابعت أنغام :" انا مشتاقة إني أشوف جمهوري قريب على المسرح ".