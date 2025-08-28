كارول سماحة لـ أنغام: كنت عارفة أنه الله مش رح يتركك

حرصت الفنانة كارول سماحة، على توجيه رسالة دعم للفنانة أنغام عقب عودتها إلى مصر، بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.



وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموقع إكس “تويتر سابقًا”: “صديقتي أنغام كنت عارفة انو اللّٰه كبير ومش رح يتركك أبدا، وكان عندي إيمان كبير إنك راجعتيلنا وراجعة لولادك وجمهورك, انت انسانة قوية ورح نشوفك عم تولعي المسارح من جديد”.

وأعربت نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلساً عن بالغ سعادتها بعودة الفنانة الكبيرة أنغام بالسلامة بعد تجاوزها الوعكة الصحية الأخيرة .

وتتمنى النقابة لها دوام الصحة والعافية وأن تواصل تألقها ومسيرتها الفنية الراقية التي أسعدت بها الملايين داخل مصر والوطن العربي.

أنغام تخضع للجراحة

وخضعت النجمة أنغام خلال الأسابيع الماضية، لرحلة علاج في أحد مستشفيات ألمانيا، وشهدت منصات السوشيال ميديا المختلفة دعوات وبوستات من قبل جمهورها، الذى تمنى لها الشفاء العاجل وعودتها للجمهور من جديد، حيث حرص عدد كبير من محبى النجمة على نشر صورها عبر حساباتهم الشخصية وتوجيه رسائل دعم لها.

أنغام تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

ونشرت المطربة أنغام، رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لطمانة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

وقالت أنغام:"كنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي.. شكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري".

وتابعت أنغام :" الجمهور اللي بيحبني عظيم وكبير ونادر الوجود وأنا عمري مكنت بالضعف ده قبل كده".

وأكملت أنغام :" أنا حاسة إن الجمهور أهلي ومش عيب عن الإنسان يضعف قدام أهله".

وتابعت أنغام :" انا مشتاقة إني أشوف جمهوري قريب على المسرح ".

نوبة بكاء

ودخلت أنغام في نوبة بكاء أثناء حديثها، قائلة:" بشكركم من كل قلبي وأنتوا دعيتوا وربنا استجاب ودعائكم كان الدواء".

وقالت أنغام :" أنا ببكي من فرحتي وشكري لله ولجمهوري.. وأنتوا دعيتوا لأم اتمنت إنها تكمل عشان ولادها".

وتابعت أنغام “ كان كل خوفي إني أسيب ولادي وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا وكنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي”.

وأكملت :" أنا مريت بمحنة صعبة وشديدة وشكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري.