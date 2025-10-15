قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
الفنان أحمد عبدالعزيز: الشر جزء من تكوين الحياة ووجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني|فيديو
أهمية كلمة الله في حياة المؤمن.. البابا تواضروس يحلل المزمور التاسع عشر في عظة الأربعاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: الجراحة الروبوتية نقلة تكنولوجية تعزز مكانة مصر الطبية في المنطقة

وزير الصحة
وزير الصحة
حسن رضوان

أشادت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصحة بشأن إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة الجادة لتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة وتطوير مهارات الأطباء المصريين بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.

وقالت سمر سالم في تصريح خاص لصدي البلد، إن التوسع في تطبيق تقنيات الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات المصرية يمثل قفزة نوعية في المنظومة الصحية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل نسب الخطأ الجراحي، وتسريع التعافي للمرضى، ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن وزارة الصحة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والطبي المتطور، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، مؤكدة أن البرلمان يدعم هذه الجهود التي تعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية للرعاية الصحية المتقدمة والتدريب الطبي الحديث.

النائبة سمر سالم مجلس النواب وزير الصحة

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

المهندس مصطفى مجاهد

مصطفى مجاهد ضمن مرشحي القائمة الوطنية عن الجبهة الوطنية بالقليوبية

النائب محمد يسري عبادة

محمد يسري عبادة على رأس القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة عن حزب الشعب الجمهوري

مجلس النواب

النواب يشيدون بخطة وزارة الصحة: مراكز الجراحة الروبوتية إنجاز جديد نحو التحول الطبي الذكي

بالصور

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

