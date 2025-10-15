برلمانية: الجراحة الروبوتية نقلة تكنولوجية تعزز مكانة مصر الطبية في المنطقة

أشادت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصحة بشأن إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة الجادة لتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة وتطوير مهارات الأطباء المصريين بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.

وقالت سمر سالم في تصريح خاص لصدي البلد، إن التوسع في تطبيق تقنيات الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات المصرية يمثل قفزة نوعية في المنظومة الصحية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل نسب الخطأ الجراحي، وتسريع التعافي للمرضى، ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن وزارة الصحة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والطبي المتطور، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، مؤكدة أن البرلمان يدعم هذه الجهود التي تعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية للرعاية الصحية المتقدمة والتدريب الطبي الحديث.