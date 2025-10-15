اليوم.. محكمة جنايات دمنهور تستمع لأقوال الطبيب الشرعي في ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته

تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأربعاء، 15 أكتوبر الجاري، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال على حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بقرية الشوكة البلد التابعة لمركز دمنهور.

وكانت المحكمة قررت في جلستها الماضية بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة البلد بمركز دمنهور، لجلسة اليوم الأربعاء، لمناقشة الطبيب الشرعي، ومناقشة ضابط الواقعة، وتقديم المستندات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بالقرية.

وبالانتقال والفحص تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح على إثر خلاف أسري، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب للوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.