صحة البحيرة: قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الأمل بوادي النطرون

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف جهود القوافل الطبية المجانية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالينا في القرى والمناطق النائية.

وتنظم مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور اسلام عساف، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الامل بمركز وادي النطرون وذلك خلال يومي الجمعة والسبت 17 و18 اكتوبر الجارى، لخدمة أهالي القرية والقرى والعزب المجاورة.

تضم القافلة نخبة من الأطباء في 6 عيادات طبية فى تخصصات: الباطنة والعظام والأطفال والجراحة والنساء والتوليد والأسنان، إلى جانب عيادة مخصصة للكشف المبكر عن الضغط والسكر. كما تم تجهيز القافلة بأجهزة سونار بعيادتي النساء والباطنة، ومعملي للدم وللطفيليات، فضلًا عن جهاز أشعة لتقديم خدمة طبية متكاملة.

وتتواجد داخل القافلة لجنة طبية متخصصة لإصدار التقارير اللازمة للعلاج على نفقة الدولة، بما يضمن وصول الخدمة لمستحقيها بسهولة ويسر، كما يتم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، مع صرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة.

وتؤكد المحافظة أن جميع الخدمات الطبية داخل القافلة مجانية بالكامل، في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتقديم الرعاية المتكاملة لأبناء محافظة البحيرة، كما تدعو الأهالى الإستفادة من خدمات القافلة من خلال بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال.