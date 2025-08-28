أنغام تبكي بعد تعرضها لأزمة صحية.. وتؤكد: محنتي شديدة

أنغام.. صاحبة الصوت الاستثنائي والنجاحات المتواصلة، تواجه مؤخرًا أزمة صحية صعبة هزّت قلوب جمهورها ومحبيها في العالم العربي. هذه الأزمة لم تكن مجرد عارض عابر، بل محطة إنسانية مؤلمة .

دعيت ربنا عشان أرجع لولادي



ونشرت المطربة أنغام، رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لطمانة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

وقالت أنغام:"كنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي.. شكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري".

وتابعت أنغام :" الجمهور اللي بيحبني عظيم وكبير ونادر الوجود وأنا عمري مكنت بالضعف ده قبل كده".

وأكملت أنغام :" أنا حاسة إن الجمهور أهلي ومش عيب عن الإنسان يضعف قدام أهله".

وتابعت أنغام :" انا مشتاقة إني أشوف جمهوري قريب على المسرح ".

نوبة بكاء

ودخلت أنغام في نوبة بكاء أثناء حديثها، قائلة:" بشكركم من كل قلبي وأنتوا دعيتوا وربنا استجاب ودعائكم كان الدواء".

وقالت أنغام :" أنا ببكي من فرحتي وشكري لله ولجمهوري.. وأنتوا دعيتوا لأم اتمنت إنها تكمل عشان ولادها".



وتابعت أنغام “ كان كل خوفي إني أسيب ولادي وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا وكنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي”.

وأكملت :" أنا مريت بمحنة صعبة وشديدة وشكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري ".

هاني شاكر يدعم أنغام

حرص الفنان هاني شاكر على توجيه رسالة دعم للفنانة أنغام بعد عودتها لمصر بعد جراحة دقيقة في ألمانيا.

ونشر هاني شاكر صورة لة برفقة أنغام وعلق كاتبا: “صديقتي وأختي الغالية.. ألف حمد الله على سلامتك نورتي مصر وطمنتينا عليكي، في انتظار جديدك وفنك المحترم يا صاحبة الإحساس الجميل”.

عمرو أديب لأنغام: أنا بحبك



وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة مؤثرة للفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على أكس: "أنا بحبك يا أنغام جايز معرفتش أعبر عن ده سنين طويلة بس أنا بحبك فعلا وبحترم كل حاجة عملتيها وقدمتيها، عارفه بقيت بسمع كلمات الأغاني كلمة كلمة وجت لحظه كنت خايف عليكى جدا".

وتابع: “اختى وحبيبتى وصاحبتى، النهارده ندمان انى معبرتش كتير، بس فى رحلتنا سوا لازم تعرفى أنى موجود جنبك وبحبك”.