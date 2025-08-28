هفضل جنبك.. عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ أنغام

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة مؤثرة للفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على أكس: "أنا بحبك يا أنغام جايز معرفتش أعبر عن ده سنين طويلة بس أنا بحبك فعلا وبحترم كل حاجة عملتيها وقدمتيها، عارفه بقيت بسمع كلمات الأغاني كلمة كلمة وجت لحظه كنت خايف عليكى جدا".

وتابع: “اختى وحبيبتى وصاحبتى، النهارده ندمان انى معبرتش كتير، بس فى رحلتنا سوا لازم تعرفى أنى موجود جنبك وبحبك”.

وحرصت الفنانة أنغام على توجيه رسالة صوتية إلى جمهورها عبر موقع فيسبوك، بعد أزمتها الصحية.

وقالت أنغام : أنا فكرت أكتب ولا أتكلم معاكم بصوتي وأقولكم شكرًا لكل واحد وقف جنبي ودعالي حتى لو مش بيحبني، أنتم دعيتوا وربنا استجاب، ودعاكم كان هو الدواء، وهو اللي خلاني أقف على رجلي بعد ربنا.

وتابعت : مش عارفة ما أبكيش من فرحتي وامتناني لله وليكم انتوا كمان دعيته لأم اتمنت من ربنا انها تكمل شوية حياه مع أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وسطهم تانى أنا كان كل خوفي أسيب ولادي مش عايزة حاجه من الدنيا غير بس بدعي ربنا أرجعلهم نفسي اكمل معاهم شوية".