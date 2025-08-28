بعد طرحه في السينمات .. 7 معلومات عن فيلم" ماما وبابا"

طرح أمس فيلم" بابا وماما" ، والذي تدور أحداثه في اطار من الكوميديا، في السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عنه.

1- الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن ومحمد محمد ووئام مجدي.

2- تدور أحداث العمل في اطار من الفانتازيا والكوميديا، حول زوجين تنشب بينهم العديد من الخلافات ويقرران الانفصال، حيث ان تحدث مفاجأة غير متوقعه، حيث تنتقل ارواحهما في اجساد بعضهم البعض، مما يسفر عن العديد من المواقف الكوميديا.

3- ظهر عدد من ضيوف الشرف داخل احداث الفيلم وهما: أوس أوس، سامي مغاوري، سلوي محمد علي، حنان يوسف.

4- أقيم العرض الخاص للفيلم ليلة أمس بحضور ابطاله، فيما ظهرت بطلة الفيلم ياسمين رئيس مع زوجها لترد علي شائعات انفصالها بطريقة عمليه.

5- الفيلم فكرة رحمة فلاح، وتاليف ورشة براح، ومن إخراج أحمد القيعي، في اولي تجاربه الاخراجية.

6- العمل تجاوزت ايراداته ليلة أمس 900 الف جنية مصري.