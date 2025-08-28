قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي

أحمد البهى

حرصت الفنانة أنغام علي توجيه رسالة صوتية إلى جمهورها عبر موقع فيسبوك، بعد أزمتها الصحية. 

وقالت أنغام : أنا فكرت أكتب ولا أتكلم معاكم بصوتي وأقولكم شكرًا لكل واحد وقف جنبي ودعالي حتى لو مش بيحبني، أنتم دعيتوا وربنا استجاب، ودعاكم كان هو الدواء، وهو اللي خلاني أقف على رجلي بعد ربنا. 

وتابعت : مش عارفة ما أبكيش من فرحتي وامتناني لله وليكم  انتوا كمان دعيته لأم اتمنت من ربنا انها تكمل شويه حياه مع أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وسطهم تانى أنا كان كل خوفي أسيب ولادي مش عايزه حاجه من الدنيا غير بس بدعي ربنا أرجعلهم نفسي اكمل معاهم شويه".

وتابعت باكية أنغام: لما شوفت دعواتكم وأنا في المستشفى كنت بضطر أفضّل مفتحة عيني عشان أقوم ، دعواتكم كانت أكلي وشربي ودوايا الحقيقي، وسبب إن أم ترجع تعيش مع أولادها تاني.

و استكملت أنغام: مكنتش عايزة حاجة من الدنيا غير أرجع لولادي وأعيش معاهم، عمري ما كنت بالخجل والضعف دا، لكن مش خجلانة من ضعفي قدامكم، أنتم أهلي ومش عيب أضعف قدامك.

وأضاف: "بشكر ولادي وأمي وصحابي وإخواتي وكل واحد ساعدني في مرضي حتى لو حرك السرير فقط.

