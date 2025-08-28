أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي

حرصت الفنانة أنغام علي توجيه رسالة صوتية إلى جمهورها عبر موقع فيسبوك، بعد أزمتها الصحية.

وقالت أنغام : أنا فكرت أكتب ولا أتكلم معاكم بصوتي وأقولكم شكرًا لكل واحد وقف جنبي ودعالي حتى لو مش بيحبني، أنتم دعيتوا وربنا استجاب، ودعاكم كان هو الدواء، وهو اللي خلاني أقف على رجلي بعد ربنا.

وتابعت : مش عارفة ما أبكيش من فرحتي وامتناني لله وليكم انتوا كمان دعيته لأم اتمنت من ربنا انها تكمل شويه حياه مع أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وسطهم تانى أنا كان كل خوفي أسيب ولادي مش عايزه حاجه من الدنيا غير بس بدعي ربنا أرجعلهم نفسي اكمل معاهم شويه".

وتابعت باكية أنغام: لما شوفت دعواتكم وأنا في المستشفى كنت بضطر أفضّل مفتحة عيني عشان أقوم ، دعواتكم كانت أكلي وشربي ودوايا الحقيقي، وسبب إن أم ترجع تعيش مع أولادها تاني.

و استكملت أنغام: مكنتش عايزة حاجة من الدنيا غير أرجع لولادي وأعيش معاهم، عمري ما كنت بالخجل والضعف دا، لكن مش خجلانة من ضعفي قدامكم، أنتم أهلي ومش عيب أضعف قدامك.

وأضاف: "بشكر ولادي وأمي وصحابي وإخواتي وكل واحد ساعدني في مرضي حتى لو حرك السرير فقط.