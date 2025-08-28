محمد ثروت يحيي احتفالية مولد النبوي الشريف بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية، يوم الثلاثاء المقبل، احتفالية المولد النبوي الشريف، علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يحيي الاحتفالية الفنان محمد ثروت، تحت قيادة المايسترو علاء عبد السلام.

وكان قد شارك الفنان حسين فهمي، المطرب محمد ثروت في غناء “يا واد يا تقيل” خلال فعاليات الأسبوع الثقافي المصري بالدوحة.

وشهد الحفل حضور وزيري الثقافة المصري أحمد فؤاد والقطري عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد الله ثاني.

فعاليات الأسبوع الثقافي المصري

وشهد أول أيام الأسبوع الثقافي، حفلا كبيرا للفنان محمد ثروت، بمشاركة الفرقة القومية للموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية، وقدمت باقة من روائع الموسيقى العربية على المسرح الرئيسي بدرب الساعي.

ويتضمن البرنامج أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وحفلات فنية تُحييها الفرقة القومية للموسيقى العربية بمشاركة المنشد محمود التهامي والفنان محمد ثروت. بالإضافة إلى عروض أفلام كلاسيكية من السينما المصرية، وحفل لفريق كورال "روح الشرق"، إلى جانب عروض فرقة رضا للفنون الشعبية.