هيعمل جنون.. عفاف مصطفى تشيد بمسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

علقت الفنانة عفاف مصطفى على نجاح مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، بعد عرضه وتصدره التريند.

وكتبت عفاف مصطفى، عبر حسابها على “فيسبوك”: “المسلسل ده هايعمل جنون لأن قصته حقيقة.. من يوم السبت الجاي، ليلى أحمد زاهر، ياسمين رحمي، وباقة جامدة من النجوم.. على يقين إن شاء الله هيتصدر الأوف سيزون”.

جدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات، عُرض منها حتى الآن حكايتان هما "فلاش باك" و"بتوقيت 2028"، فيما يُعرض حاليًا ثالث الحكايات بعنوان "Just You".

ويواصل صناع العمل حاليًا عمليات التصوير والمونتاج لباقي الحكايات تمهيدًا لعرضها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من إنتاج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في كتابته وإخراجه نخبة من المواهب الشابة، فيما يتولى بطولة كل حكاية مجموعة من النجوم الشباب، في تجربة درامية جديدة تمزج بين التنوع والتشويق.