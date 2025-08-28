قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
فن وثقافة

هيعمل جنون.. عفاف مصطفى تشيد بمسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

عفاف مصطفى
عفاف مصطفى
سارة عبد الله

علقت الفنانة عفاف مصطفى على نجاح مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، بعد عرضه وتصدره التريند.

وكتبت عفاف مصطفى، عبر حسابها على “فيسبوك”: “المسلسل ده هايعمل جنون لأن قصته حقيقة.. من يوم السبت الجاي، ليلى أحمد زاهر، ياسمين رحمي، وباقة جامدة من النجوم.. على يقين إن شاء الله هيتصدر الأوف سيزون”.

جدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات، عُرض منها حتى الآن حكايتان هما "فلاش باك" و"بتوقيت 2028"، فيما يُعرض حاليًا ثالث الحكايات بعنوان "Just You".

ويواصل صناع العمل حاليًا عمليات التصوير والمونتاج لباقي الحكايات تمهيدًا لعرضها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من إنتاج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في كتابته وإخراجه نخبة من المواهب الشابة، فيما يتولى بطولة كل حكاية مجموعة من النجوم الشباب، في تجربة درامية جديدة تمزج بين التنوع والتشويق.

