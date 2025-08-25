تصدر التريند فى مصر والإمارات.. ما تراه ليس كما يبدو يتقدم عالميا مع عرض Just You

يواصل مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تصدر تريند موقع X – تويتر سابقًا – منذ بدء عرضه، وذلك بالتزامن مع انطلاق ثالث حكاياته "Just You".

وخلال الساعات القليلة الماضية، احتل المسلسل التريند الأول على موقع X في مصر والإمارات، بينما جاء ترتيبه في المركز الثالث عالميًا، وسط موجة واسعة من الإشادات الجماهيرية والنقدية التي حصدتها حكاياته المتنوعة، والتي تُعرض تباعًا عبر قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ومع النجاح الجماهيري اللافت للعمل، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع المنتج كريم أبو ذكري، إتاحة عرض الحلقات كاملة عبر شاشة dmc يوم الخميس من كل أسبوع وذلك بعد عرض كل حكاية في خمس حلقات متتابعة من السبت إلى الأربعاء، ثم تُعرض مجمعة يوم الخميس، في استجابة لطلب الجمهور ومتابعي الدراما الذين تفاعلوا بقوة مع طبيعة العمل الجديدة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات، عُرض منها حتى الآن حكايتان هما "فلاش باك" و"بتوقيت 2028"، فيما يُعرض حاليًا ثالث الحكايات بعنوان "Just You".

ويواصل صناع العمل حاليًا عمليات التصوير والمونتاج لباقي الحكايات تمهيدًا لعرضها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في كتابته وإخراجه نخبة من المواهب الشابة، فيما يتولى بطولة كل حكاية مجموعة من النجوم الشباب، في تجربة درامية جديدة تمزج بين التنوع والتشويق.