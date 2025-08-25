قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية
تحريات وتفريغ كاميرات.. النيابة تحقق في حادث موكب وزير الكهرباء
السعودية ترد على رؤية إسرائيل الكبرى: جرائمكم تؤدي لتصعيد التوتر بالمنطقة
هبوط الأخضر| الدولار يخسر أرضه أمام الجنيه.. وخبراء الاقتصاد: يعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط
«بيحاولوا يشوهوني».. أول رد من نجم الزمالك السابق على قرار النادي بتحويله للتحقيق
وزير خارجية تركيا: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين.. وندعم جهود مصر لوقف الحرب على غزة
الوزراء: خطوات جادة وسريعة لتطوير منظومة التعليم لخدمة سوق العمل
الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. وتحذيرات من اضطراب الملاحة غربًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة متميزة.. ميرنا جميل تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

ميرنا جميل
ميرنا جميل
باسنتي ناجي

حرصت الفنانة ميرنا جميل  على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

وظهرت ميرنا جميل في الصورة بإطلالة صيفية متميزة من عطلتها الصيفية.

واستضافت الفنانة إسعاد يونس الفنانة الشابة ميرنا جميل، في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، حيث كشفت ميرنا عن كواليس اختفائها من دراما رمضان 2025، رغم تألقها اللافت في موسم 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي".

وأوضحت ميرنا جميل، أنها كانت قد وقّعت على ثلاثة أعمال للموسم الرمضاني، لكنها فضّلت الانسحاب منها جميعًا بعد تلقيها عرضًا من مخرج كبير للعمل معه حصريًا في مشروع واحد وعدها بأنه سيكون نقطة تحول كبيرة في مسيرتها. إلا أن المشروع لم يكتمل في النهاية، وقالت: "ده كان نصيبي وقدري، وربنا مش بيكتب حاجة غير الخير".

وتحدثت ميرنا عن تجربتها في مسلسل "بيت الرفاعي"، مشيرة إلى أن شخصية "سامية حلويات" التي جسدتها كانت محبوبة من الجمهور، وقرّبتها من الناس في الشارع، ووصفت الشخصية بأنها خفيفة الظل، وعلقت على مشاهدها مع أمير كرارة: "كنت بقول له إنت باشا مصر وموزة مصر".

كما أعلنت ميرنا خلال اللقاء عن مشاركتها في فيلمين جديدين، أحدهما من إنتاج زيد الكردي وإخراج محمود كريم، والآخر كان من المفترض أن يُخرجه الراحل سامح عبد العزيز.

وفي جانب شخصي، قالت ميرنا إنها أصبحت أكثر هدوءًا واتزانًا عن السابق، مرجعةً ذلك للنضج والخبرة والاحتكاك بأنماط مختلفة من الناس، مضيفة: "كنت زمان سريعة ومندفعة، دلوقتي بقيت باخد كل حاجة بهدوء".

ميرنا جميل نجوم الفن الفنانة ميرنا

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

ريجي كارول

مصرع كوميديان أمريكي في حادث إطلاق نار

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وفيدان

اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين بأفظع الصور

أرشيفية

تقرير أممي: 670 قتيلا في الضفة الغربية منذ العام الماضي

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

شعار سوبارو
شعار سوبارو
شعار سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

