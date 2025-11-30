قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلامة الغذاء: رقابة صارمة وسحب عينات من المنتجات المتداولة بعد جدل تلوث المياه المعدنية
البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟
ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها
تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
خاص| أول صور لأحد المختطفين في مالي.. وابن خالته لـ “صدى البلد”: تم استيقافه أثناء توجهه لمصر.. والجهود أعادته لحضن زوجته وابنته
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها
غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا
لميس الحديدي توجه رسالة للناخبين: اختار المرشح الصالح دون مال سياسي
الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روديجر: اللعب في السعودية ليس إنك لاعب أقل.. وأنا جاهز الآن وأتقبل الانتقادات

المدافع الألماني أنطونيو روديجر
المدافع الألماني أنطونيو روديجر
إسلام مقلد

عاد المدافع الألماني أنطونيو روديجر ليمنح ريال مدريد دفعة فنية طال انتظارها، بعد غياب امتد لأسابيع طويلة بسبب الإصابة، حيث ظهر اسمه مجددًا في قائمة الفريق تحت قيادة تشابي ألونسو، قبل مرحلة مزدحمة بالمباريات والاستحقاقات. 

وكانت آخر مشاركة له أمام ريال أفييدو في نهاية أغسطس الماضي، قبل أن تُبعده الإصابة عن الملاعب وتفرض حالة من القلق داخل الجهاز الفني.

تصريحات روديجر

روديجر، الذي ظهر في حديث مطول عبر قناة فلوريان مالبورج على "يوتيوب"، لم يتحدث فقط عن تعافيه من الإصابة، بل كشف الكثير من التفاصيل الإنسانية والاحترافية خلال فترة غيابه، مؤكدًا أنّ الابتعاد المؤقت عن الأضواء كان أمرًا ضروريًا لاستعادة التوازن الذهني. 

وقال: "مر وقت طويل، والآن أنا بخير تمامًا. استغللت الفترة للاسترخاء والبقاء بعيدًا عن الاهتمام، لأن كل ما أقوم به يصبح حديثًا للجميع، وكان من الجيد قضاء وقت مع عائلتي وأطفالي".

أنا جاهز الآن

ولم يُخفِ الدولي الألماني شعوره بأن جسده بدأ يتغير مع التقدم في العمر، لكنه أكد أنه يعرف جيدًا كيفية التعامل مع تلك المرحلة، قائلاً: "أعرف جسدي جيدًا، ومع مرور السنوات تتغير الأمور. أحتاج دائمًا للشعور بالجاهزية قبل اللعب، ولحسن الحظ أنا جاهز الآن. ولا أرى نفسي صاحب غرور كبير كما يعتقد البعض، فأنا أتقبل الانتقادات".

وفي سؤال حول الجدل الدائر بشأن خطوة انتقال عدد من لاعبي أوروبا إلى الدوري السعودي، دافع روديجر عن هذه الخيارات، مشيرًا إلى أنها لا تقلل من مكانة أي لاعب، وضرب مثالاً بعودة نجولو كانتي لتمثيل المنتخب الفرنسي، قائلاً: "اللعب في السعودية لا يعني أنك أصبحت لاعبًا أقل".

المدرب الذي ترك أكبر الأثر عليه

حديث روديجر امتد إلى جانب مهم في مسيرته، حين كشف عن المدرب الذي ترك أكبر الأثر عليه خلال رحلته الاحترافية، قائلاً بوضوح: "توخيل هو أفضل مدرب عملت معه. غير كل شيء في تشيلسي، وكان صريحًا معي دائمًا. هو من مهد طريقي للنجاح وللوصول إلى ريال مدريد، وهذا كان هدفي الأكبر".

أما على المستوى الشخصي، فقد تحدث المدافع الألماني عن المدن التي عاش فيها، واختار العاصمة الإسبانية دون تردد: "مدريد هي المدينة التي أشعر فيها براحة كبيرة. روما ولندن رائعتان، لكني سأختار مدريد دائمًا".

عودة روديجر تأتي في توقيت حساس لريال مدريد، خصوصًا في ظل حاجة الفريق إلى تعزيز الدفاع وتثبيت خط الظهر قبل دخول منافسات مرحلة الشتاء المزدحمة. 

أنطونيو روديجر روديجر ريال مدريد تشابي ألونسو ريال أفييدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

ترشيحاتنا

ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

Screen وماسح الأحذية والأولاد الطيبين والجميلة والوحش يحصدون أغلب جوائز الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ

هاني خليفة رفقة خطيبته

هاني خليفة يعلن خطوبته على فتاة خارج الوسط الفني

فيلم طلقني

آية سماحة تدعم كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني: حبايب قلبي

بالصور

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

فيديو

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد