روديجر وميليتاو يعززان دفاع ريال مدريد أمام جيرونا

تلقى ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، دفعة معنوية بعودة المدافع الألماني أنطونيو روديجر بعد غياب شهرين بسبب إصابة في أوتار الركبة، وذلك عندما يحل ضيفًا على جيرونا، بهدف الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري الإسباني للشهر الثاني على التوالي.

وقال المدرب تشابي ألونسو للصحفيين يوم السبت بأن زميل روديجر في قلب الدفاع، إيدير ميليتاو، الذي تعرض لإصابة عضلية في وقت سابق من هذا الشهر، سيعود أيضًا إلى صفوف ريال مدريد، الذي لم يُهزم في الدوري الإسباني منذ سبتمبر.

وأضاف ألونسو: "عاد روديجر وميليتاو. سننتظر حتى الغد مع (راؤول) أسينسيو. (دين) هويسن ليس جاهزًا بعد، نحن ننتظر. (فرانكو) ماستانتونو أيضًا في التشكيلة".

وخرج المدافع أسينسيو من الملعب خلال فوز ريال مدريد 4-3 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي بعد شعوره بألم في أوتار الركبة. أما لاعب الوسط ماستانتونو، فيغيب عن الملاعب منذ أوائل نوفمبر بسبب إصابة في الفخذ.

وأكد ألونسو أن عودة اللاعبين المصابين ستساعد ريال مدريد على الحفاظ على زخم انتصاراته قبل مباراة الأحد.

وقال: "نحتاج إلى الفوز لمواصلة إضافة ثلاث نقاط أخرى إذا أردنا البقاء في الصدارة. هذا هو هدفنا".

وأضاف: "إذا أردنا الوصول إلى مايو... مع فرصة للمنافسة على كل شيء، فعلينا أن نكون على تواصل دائم يوميًا ولدينا تواصل وترابط جيدان... نحن متماسكون للغاية من الداخل".

ويتقدم ريال مدريد بفارق نقطة واحدة فقط على برشلونة، منافسه على اللقب، الذي كان يلعب ضد ألافيس يوم السبت.