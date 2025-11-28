لابورتا يشعل حربا كلامية مع ريال مدريد ويتهم بيريز بتضليل الرأي العام في قضية نيجريرا

أعاد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إشعال الجدل من جديد داخل الأوساط الرياضية الإسبانية والعالمية، بعدما خرج بسلسلة تصريحات هجومية حملت نبرة حادة وغير معتادة، موجّهًا اتهامات مباشرة لفلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد، على خلفية ما يُثار حول قضية نيجريرا التي عاد الجدل بشأنها إلى الواجهة مجددًا.

في حديثه للصحافة، بدا لابورتا غاضبًا مما وصفه بـ"محاولات ريال مدريد المستمرة لقلب الحقائق"، مشيرًا إلى أن النادي الملكي يستغل القضية لتبرير إخفاقاته، مؤكدًا أن برشلونة لم يشترِ حكمًا في أي وقت من تاريخه، وأن الفريق الأكثر استفادة من القرارات التحكيمية عبر العقود هو ريال مدريد وليس غيره.

الضغط على منظومة التحكيم

وأشار رئيس برشلونة إلى أن ما تقوم به القناة الرسمية لريال مدريد يمثل ضغطًا مباشرًا على منظومة التحكيم، من خلال تحليلات أسبوعية وصفها بأنها "مصممة خصيصًا لتوجيه الرأي العام والتأثير على الحكام"، معتبرًا أن هذا السلوك بات جزءًا من استراتيجية النادي الأبيض.

الرد على تصريحات بيريز

ولم يتردد لابورتا في الرد على تصريحات بيريز خلال الجمعية العمومية لريال مدريد، والتي حاول فيها ربط نجاحات برشلونة بقضية نيجريرا، مؤكدًا أن ما قاله رئيس النادي الملكي "يمثل حالة قلق واضحة تجاه وضع برشلونة الحقيقي".

وأضاف: "هم يتحدثون عنا باستمرار لتغطية أمور غير مفهومة داخل ناديهم. هذه تصريحات تعكس هوسًا مستمرًا ببرشلونة."

أحداث الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني

وتوقف لابورتا عند أحداث الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني، متهمًا التحكيم بمحاباة ريال مدريد بعد احتساب هدفين، اعتبرهما غير شرعيين، أحدهما جاء بعد لمسة يد واضحة من بيلينجهام، والآخر عقب تدخل عنيف من فينيسيوس على إينيي، مؤكدًا أنه لو جرى إلغاء الهدفين لتغيّر موقع برشلونة في جدول الترتيب.

وبرأي رئيس النادي الكتالوني، فإن إثارة قضية نيجريرا في هذا التوقيت ليست إلا محاولة لضرب الحقبة الذهبية لبرشلونة ما بين 2004 و2015، وهي الفترة التي هيمن فيها النادي على ساحات كرة القدم العالمية بأداء أسطوري ترك أثرًا لا يُمحى.

وقال: "هناك هوس مرضي بتشويه تلك الحقبة، لأنها الأفضل في تاريخ كرة القدم الحديثة… يُحاولون البحث عن أعذار لا تُقنع أحدًا."

كما أشار لابورتا إلى أن ريال مدريد عادة ما يلجأ إلى الأساليب الإعلامية والقانونية كلما حقق برشلونة نتائج مميزة أو مرّ بفترة استقرار، معلقًا: "إذا كانوا يعيشون على هذه القضية، فهذا دليل أننا نسير في الاتجاه الصحيح."

وامتد هجوم رئيس برشلونة إلى موقف بيريز من خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، حيث أوضح: "رغم وجود خلافات سابقة مع تيباس، لكنه شخص نزيه ويؤدي عمله كما يجب. الهجوم الذي شنه بيريز ضده يجعل الأمر يبدو وكأن مدريد يسعى لإبعاد تيباس فقط لفرض شخصية تتماشى مع مصالحه الخاصة."

وفي ختام تصريحاته، شدد لابورتا على أن علاقة برشلونة برابطة الدوري الإسباني "طبيعية"، وأن ما يقدمه تيباس لتطوير الليجا معروف للجميع، مؤكدًا: “الصدام الدائم بين مدريد والرابطة سببه عدم قدرة النادي الملكي على فرض رؤيته على الجميع.”