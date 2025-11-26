لا مفاوضات.. رئيس أتلتيكو يغلق الباب أمام برشلونة بشأن جوليان ألفاريز

تتصادم خطط فريق برشلونة لكرة القدم، الرامية للتعاقد مع مهاجم عالمي صيف 2026، مع جدار صلب، حيث استبعد رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، بشكل قاطع أي إمكانية لرحيل بطل العالم جوليان ألفاريز عن النادي.

وذكر موقع "فيتشاخيس" اليوم /الأربعاء/ أن الأرجنتيني - البالغ 25 عامًا، الذي انتقل من مانشستر سيتي العام الماضي مقابل 75 مليون يورو - أصبح الهدف الرئيسي لخوان لابورتا لخلافة روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي.

ويعتبر برشلونة ألفاريز - الذي سجل 29 هدفًا في 54 مباراة هذا الموسم - اللاعب المثالي، لما يجمعه من شباب، تعدد استخداماته، وخبرة قوية، لقيادة هجوم الفريق. وتداولت شائعات عن عرض محتمل يزيد عن 100 مليون يورو، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في برشلونة عام 2026.

وأكد سيريزو أن عقد ألفاريز الممتد ست سنوات حتى 2030 - والمزود بشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو - لا يترك أي مجال للنقاش.

وقال سيريزو: "هذه القصة التي تقول إن جوليان /محمي/؛ أنتم من اخترعتموها؛ جوليان لديه عقد ويجب أن يلتزم به، مثل الجميع؛ إنه لاعب نريد الاحتفاظ به؛ وهو يريد البقاء هنا، فما الذي يحتاجه من حماية أكثر من ذلك؟".

وعندما سُئل عن أي مفاوضات لتمديد العقد، رد سيريزو - مباشرة - "لقد مضى عام منذ انضمامه إلينا، وما زال أمامه خمس أو ست سنوات!"، مؤكدًا موقف أتلتيكو الصارم.

وقال الرئيس: "لسنا منفتحين على المفاوضات، لا بشأن جوليان ولا أي لاعب آخر؛ بعد ذلك، إذا جاء فريق لشراء لاعب وأراد اللاعب الرحيل، فسيغادر؛ لكن في الوقت الحالي، لا يوجد أي لاعب يرغب في المغادرة".